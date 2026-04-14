Galerija 2 2 2 2 Obroci iz jednog lonca jesu jela pripremljena u isključivo jednoj posudi – poput lonca ili tave. Takav način pripreme hrane štedi vrijeme u kuhinji i smanjuje količinu posuđa koju treba oprati nakon ručka ili večere, pa se nameće kao idealan izbor tijekom radnog tjedna.

Jela koja se pripremaju u jednom loncu imaju i bolji okus jer se sastojci zajedno termički obrađuju i tako bolje sljubljuju. Povrh svega, često imaju i lijepu kremastu teksturu.

U jednom loncu možete pripremiti sve od juha, variva i gulaša do nešto složenijih jela poput kremastih njoka, tjestenine s različitim umacima, rižota i slično.

Kremasti njoki sa sirom

Jela vrlo slično pasti alla bolognese možete napraviti u jednom loncu i u vrlo kratkom vremenu – za otprilike pola sata. Za pripremu treba nasjeckati tek luk, zdrobiti češnjak i natrgati nekoliko listića bosiljka. Sve sastojke staviti u jednu posudu i pustiti da se jelo obradi do kraja.

Kupite li već gotove njoke iz trgovine, tu namirnicu možete upotrijebiti za brzinski ručak ili večeru koja se priprema u jednom loncu. Štoviše, ovi kremasti njoki sa sirom bit će gotovi za 15-ak minuta.

Varivo od graha

Rižoto je jedno od onih jela koje se tradicionalno pripremaju u jednom loncu ili tavi. Isprobajte ovaj recept za fini rižoto s piletinom.

Makaroni sa sirom popularno su jelo američke kuhinje koje možete jesti samostalno ili kao prilog jelima. Najfinije je kada se priprema u jednom loncu – sušenu tjesteninu skuhajte u povrtnom temeljcu i mlijeku, pomiješajte s naribanim sirom i začinima – i to je sva filozofija.

Orzo tjestenina s graškom i šparogama

Imate li pri ruci već skuhani grah ili onaj iz konzerve, vrlo lako možete napraviti niz variva. Štoviše, da biste napravili fino varivo od graha, ne treba vam čak ni meso. Ovaj recept za curry grah najbolji je dokaz.

Orzo tjestenina izgleda poput riže dugog zrna, pa ne čudi što ovo jelo podsjeća na najkremastiji rižoto. U stvarnosti, riječ je o receptu za sitnu tjesteninu koja se kuha na pilećem temeljcu i vrhnju za kuhanje u jednom loncu, a servira s naribanim parmezanom. Rezultat je kremast, ukusan i božanstven.

7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu složiti bez puno muke i kompliciranja +1