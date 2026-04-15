Galerija 10 10 10 10 Rudnik Zrinski, smješten u srcu Medvednice, u blizini planinarskog doma Grafičar, točka je u kojoj se isprepliću prirodna baština, geologija i povijest. Do ulaza u rudnik stiže se laganom šetnjom od svega nekoliko minuta kroz šumu, što ga čini lako dostupnim za posjetitelje svih generacija i odličnom idejom za izlet sa zanimljivim i poučnim sadržajem.

Na lokalitetu poznatom kao Rudarski vrt, na oko 800 metara nadmorske visine, još su u 16. stoljeću otkrivene naslage galenita – rude olova koja sadrži i srebro. Upravo je potraga za tim plemenitim metalom potaknula početak rudarenja na Medvednici. Iako je Petar Zrinski još 1463. godine od Matije Korvina dobio kraljevski privilegij za rudarenje, intenzivniji radovi započeli su tek nakon otkrića rude.

Težak život rudara

Rudari su u izuzetno teškim uvjetima kopali podzemne hodnike u potrazi za srebrom. Radili su svakodnevno u smjenama koje su trajale i do 12 sati (nakon uspona do rudnika), a sav alat bio je, naravno, ručni: čekići, klinovi, pijuci i lopate. Hodnike je osvjetljavala tek slabašna svjetlost uljanica i svijeća, a vlaga, hladnoća i nedostatak svježeg zraka nisu olakšavali posao.

No rudnik nikada nije bio osobito isplativ. Za dobivanje približno pola kilograma srebra bilo je potrebno preraditi čak jednu tonu galenita. Zbog takvog nepovoljnog omjera, obitelj Zrinski odlučila je već sredinom 17. stoljeća obustaviti rudarenje. Napušteni hodnici prepušteni su prirodi i ostali su netaknuti – ako ne računamo povremene odrone – tri i pol stoljeća.

Tek početkom ovog stoljeća započela je nova faza rudnika Zrinski. Javna ustanova Park prirode Medvednica pokrenula je 2002. godine projekt obnove i prenamjene rudnika u edukativno-turistički prostor. Zatrpani hodnici su otkopani, postavljena je rasvjeta i drvena podgrada izrađena po uzoru na srednjovjekovne rudarske tehnike. Rudnik je svečano otvoren za posjetitelje 4. prosinca 2004. godine, na dan Svete Barbare, zaštitnice rudara. Rudnik Zrinski danas je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske i otvoren je za javnost.

Doživljaj za posjetitelje

Današnji posjet rudniku pruža autentičan uvid u život rudara. Unutrašnjost rudnika posjetitelje vodi nekoliko stoljeća unatrag. U ulaznom dijelu nalaze se ilustracije iz poznatog djela „De Re Metallica“ Georgiusa Agricole, koje su poslužile kao važan izvor pri rekonstrukciji rudnika.

Hodnici su opremljeni drvenim skulpturama rudara u prirodnoj veličini, kao i originalnim ili rekonstruiranim rudarskim alatom. Poseban doživljaj stvara ozvučenje koje vjerno dočarava zvukove rudnika – kapanje vode, udarce pijuka o stijenu, škripu kolica i prigušen žamor rudara i njihovog nadzornika, bergmeistera.

Posjetitelji u vođenom obilaski imaju prilike čuti zanimljive priče o rudarskom životu, ali i osjetiti težinu tog zanimanja, kao i teške uvjete u kojima su rudari radili. Saznat će i da su rudarski hodnici nosili ženska imena jer se vjerovalo da to nosi sreću, kao i to da su rvene podgrade koje su služile kao zaštita od urušavanja bile i – alarm. Zvuk pucanja drva bio je znak da se okno urušava.

Svečano proljetno otvorenje sezone posjećivanja Rudnika Zrinski,najvljeno je za subotu, 18. travnja 2026. Obilasci se organiziraju vikendom i blagdanima od 10 do 16 sati, svakih 30 minuta, dok je tijekom tjedna posjet moguć uz prethodnu najavu. Odrasli će ulaznicu za rudnik platiti 5 eura, djeca 3, a nudi se obiteljska ulaznica za dvoj odraslih i do troje djece za 10 eura. Razgled traje oko pola sata. Sretno!

I da, imajte na umu da se temperatura unutar rudnika kreće između 10 i 12 stupnjeva, pa se preporučuje topla odjeća, kao i čvrsta obuća. Prije ulaska posjetitelji dobivaju zaštitne kacige i kratke upute vodiča.

A poslije obilaska, jasno, u Grafičar na grah i štrudlu.