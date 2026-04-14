Atlantic Beach pita dolazi s obale Sjeverne Karoline i već godinama ima gotovo kultni status među ljubiteljima osvježavajućih slastica – i to s dobrim razlogom. Riječ je o neobičnoj, ali dobro izbalansiranoj kombinaciji koja spaja hrskavu, blago slanu podlogu od krekera, svilenkastu limunastu kremu i lagani sloj tučenog vrhnja. Sol nije zalutala u recept jer slanost krekera naglašava ostale okuse.

Da se nakon ribe i morskih plodova ne jedu slastice nepisano je pravilo na američkom jugu, a iznimka su one koje sadrže limun ili limetu. Upravo zato su restorani uz obalu često nudili pite od limuna, a jedna od najpoznatijih verzija postala je ona chefa Billa Smitha iz restorana Crook’s Corner. Njegova verzija Atlantic Beach pite nastala je 2012. godine, a ubrzo nakon toga postala je viralna zahvaljujući oduševljenju publike.

Tajna je u neobičnoj podlozi

Ono što ovu pitu izdvaja od svih drugih jest - podloga. Umjesto klasičnog tijesta ili keksa, koristi se smjesa od slanih krekera, maslaca i šećera. Ova kombinacija daje hrskavu teksturu i laganu slanost koja savršeno naglašava svježinu limunaste kreme.

Kremasti nadjev koji se lako priprema

Nadjev se priprema od jaja, zaslađenog kondenziranog mlijeka i limunovog soka.

Kondenzirano mlijeko koristi se jer u kombinaciji s limunovim sokom prirodno zgušnjava nadjev i daje mu kremastu, stabilnu teksturu bez komplicirane pripreme, stoga nemojte koristiti obično mlijeko jer bi se moglo zgrušati i ukiseliti.

Korištenje cijelih jaja, umjesto žumanjaka, daje čvršću i laganiju teksturu, pa se pita lakše reže i lijepo drži oblik. Dodatak limunove korice dodatno pojačava aromu, bez pretjerane kiselosti.

Mali detalj koji čini veliku razliku

Na kraju se pita posipa s malo krupne morske soli. Taj sitni detalj povezuje sve elemente - slanu podlogu, slatki nadjev i svježinu limuna te naglašava okus deserta.

Atlantic Beach pita - sastojci: Za nadjev: 1 limenka (oko 400 g) zaslađenog kondenziranog mlijeka

60 ml vrhnja za šlag

2 velika jaja

1 žlica naribane limunove korice + 160 ml soka od oko 3 limuna

1/4 žličice krupne soli (ili upola manje sitne) Za preljev: 240 ml vrhnja za šlag (hladnog)

28 g šećera (oko 2 žlice)

3/4 žličice ekstrakta vanilije

krupna morska sol Atlantic Beach pita - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 °C. U srednje velikoj zdjeli rukama zdrobite krekere u krupne mrvice. Dodajte otopljeni maslac i šećer pa sve dobro izmiješajte dok se smjesa ne navlaži i sjedini. Smjesu prebacite u kalup za pitu promjera oko 23 cm i ravnomjerno rasporedite. Pomoću čaše ili mjerne posude čvrsto utisnite smjesu u dno i uz rubove kalupa. Pecite oko 15 minuta, dok podloga ne poprimi laganu zlatnu boju. U zdjeli izmiješajte kondenzirano mlijeko, vrhnje, jaja i limunovu koricu. Zatim umiješajte limunov sok (smjesa će biti prilično tekuća). Ulijte nadjev u toplu podlogu i vratite u pećnicu. Pecite 17–19 minuta, dok se rubovi ne stisnu, a sredina ostane lagano drhtava. Ostavite da se hladi na sobnoj temperaturi oko 1 sat, zatim pokrijte i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata. Istucite hladno vrhnje sa šećerom i vanilijom dok ne dobijete čvrsti šlag. Ravnomjerno ga rasporedite po ohlađenoj piti. Po želji pospite krupnom morskom soli prije posluživanja.

