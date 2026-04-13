Galerija 12 12 12 12 Smješten u povijesnoj vili nedaleko od centra grada, samoborski restoran Cantilly Garden neumorno privlači ljubitelje visoke kuhinje. Restoran okružen lijepim vrtovima stanuje u Vrazovoj ulici, a u nazivu nosi prezime pjesnikove muze, Julijane - koja i dalje živi u stihovima kao njegova Ljubica. Vila izgrađena na početku 20. stoljeća tijekom vremena je bila dom brojnih obitelji, a poznata je i po ružičnjaku iz kojeg su dolazile najpoznatije ruže u gradu.

Danas je Cantilly Garden primjer održivosti, kako zbog kolektora i vlastitog sustava navodnjavanja, tako i zero waste koncepta iskorištavanja namirnica u kuhinji. Kompostiranje, fermentiranje, konzerviranje i druge promišljene metode očuvanja i pripreme hrane neki su od primjera održive gastronomije kakvi se ondje prakticiraju. Jela diktira sezona pa se jelovnici mijenjaju u skladu s godišnjim dobima, a povremena događanja i projekti također osvježavaju ponudu.

Mario Mihelj (Foto: Cantilly Garden Restaurant)

Okusi bez granica

Cantilly je nedavno bio domaćin gastronomske večeri Okusi bez granica, koja je okupila vješte chefove, mlade talente i ljubitelje fine gastronomije. Uz bok domaćinu, chefu Luki Džamariji, stao je chef Mario Mihelj, kojemu je ovo bilo prvo gostovanje u gradu gdje se školovao i započeo svoj kulinarski put. Osim tima restorana, u pripremi su sudjelovali i učenici škole koji ondje odrađuju praksu. Chef Danijel Jakobašić zaslužan je za jedno od toplih predjela, a slastičarka Vlatka Miličević potpisuje deserte koji su zaokružili cjelokupno iskustvo.

Kulinarsko putovanje započelo je arancinima, okruglicama od carnaroli riže punjenima teletinom uz majonezu s muštardom, koja se u samoborskom kraju priprema više od dva stoljeća. Radi se od sjemena gorušice, uz dodatak slatkog mošta, a rezultat je mirisan umak koji ima kompleksnije okuse od standardnog senfa.

Dimljena pastrva (Foto: Nika Borovac)

Nakon couverta na stol je stigla žumberačka pastrva na način chefa Maria Mihelja , u čijoj je pripremi, kako kaže, osobito uživao. Dimljena pastrva i ikra s kremom od jabuke i hrena, rudarskom salatom i ukiseljenim lukom donijele su hrabre, ali lijepo uravnotežene okuse da bi uslijedili nešto smireniji cappellacci na espumi od mlaćenice punjeni koljenicom s telećim jusom, uljem od vlasca i dragoljubom.

Štruklama koje su uslijedile poseban je štih dalo karamelizirano vrhnje s prahom od pečenog luka, a večer se nastavila samoborskim telećim fileom i nezaobilaznom kremšnitom, koja se pokazala u novom ruhu, uz sladoled od tonke i karameliziranu bijelu čokoladu. Ostalo je mjesta taman za slatke minijature: macarons od limuna s kremom od maka, tacose punjene kremom od ricotte i kremom od jabuke te kekse s maslacem, mousseom od bijele čokolade i malinama.

Cantilly Garden - 8 (Foto: Cantilly Garden Restaurant)

Vrhunska kuhinja i edukacija

Kroz pažljivo osmišljeni meni, gosti su imali priliku doživjeti spoj lokalnih namirnica, modernih tehnika i osobnih interpretacija chefova. Od uvodnih zalogaja do deserta, svako jelo nosilo je priču o nasljeđu, ali i njegovoj transformaciji u suvremenom kontekstu.

“Večer je potvrdila kako projekti poput Okusa bez granica uspješno povezuju iskustvo i mentorstvo s novim generacijama kuhara, stvarajući platformu za razvoj, suradnju i očuvanje lokalne gastronomske baštine. Upravo takav koncept Cantilly planira nastaviti razvijati i u budućnosti, kroz nova gostovanja renomiranih chefova, suradnje s mladim talentima i tematske večeri koje će nastaviti spajati lokalnu tradiciju s modernim gastronomskim pristupima. Ovim događajem restoran je dodatno potvrdio svoju ambiciju da postane središnje mjesto susreta vrhunske kuhinje, edukacije i inovacije na regionalnoj sceni”, otkrivaju domaćini i pozivaju znatiželjnike u samoborsku oazu promišljene gastronomije.

