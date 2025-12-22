Galerija 1 1 1 1 Sjajni blagdanski kolači se mogu napraviti i bez termičke obrade. Ovi kolači najbolji su dokaz toj tvrdnji.

Baza su im obično već gotovi kupovni keksi, ili kombinacija orašastih plodova i prirodnih izvora šećera poput datulja, dok u nadjev možete staviti sve od krem sira do čokolade.

Spremaju se u vrlo kratkom roku - najčešće uz pomoć blendera ili sjeckalice, a vrlo brzo i nestaju s tanjura.

Sirovi čupavci

Čupavci su popularna blagdanska slastica. Ovaj kolač obično podrazumijeva pečeni biskvit preliven čokoladom i uvaljan u kokosovo brašno. U sličnim okusima možete uživati i ako napravite ovu sirovu verziju u dobrom blenderu ili sjeckalici povrća.

Kuglice od kokosa i badema

Kokosovo brašno iskoristite i za pripremu ovih finih kuglica s mljevnim bademima. Ne peku su, sočni su i puni okusa, a može ih napraviti baš svatko.

Ledena Oreo torta (Foto: Getty Images)

Oreo ledena torta

Oreo keksi neka budu inspiracija za izradu ove ledene torte. Priprema je smiješno jednostavna, a za cijeli kolač bit će vam potrebno oko 20 minuta vremena.

Troslojana sirova torta

Mljevene Oreo kekse možete iskoristiti i za podlogu ove troslojne sirove torte. Preko njih dodajte kremu od vanilije, te čokoladni preljev. Najbolje od svega? Priprema će vam uzeti svega pola sata.

Troslojna torta koja se ne peče (Foto: Getty Images)

Pita od maslaca od kikirikija

Maslac od kikirikija, šlag i mljeveni keksi tri su osnovna sastojka ove prefine slastice. Ne morate je peći, a bit će gotova za 20-ak minuta. Povrh svega, okus je fantastičan.

Brownie s kuhanim grahom

Brownie je popularni američki desert gnjecave tekture i zaokruženog čokoladnog okusa koji se obično peku u pećnici. No mi imamo i jedan sirov recept s neočekivanim izvorom bjelančevina - crnim grahom.

Brownie bez pečenja (Foto: Shutterstock)

Poslužite s već kuhanim crnim grahom iz konzerve i tako si skratite vrijeme pripreme. Ne brinite, nećete ni osjetiti da se u kolaču nalazi ova namirnica . Obećavamo!

Čokoladni cheesecake

Imamo recept i za čokoladni cheesecake koji se ne peče . Čokolada se nalazi u podlozi s keksima, ali i kremi – osim fine tamne čokolade u ovu slasticu idu i dvije žlice Nutelle te prženi lješnjaci.

Ove torte savršen su izbor za Božić i blagdane – imamo 10 fantastičnih recepata za sve ukuse +3