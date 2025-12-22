Galerija 3 3 3 3

Linzer torta

Linzer torta je popularna austrijska slastica koja je ime dobila prema gradu Linzu u ovoj srednjoeuropskoj državi. Neki vjeruju i da je jedna od najstarijih torti u svijetu – iako više nalikuje piti i tartu, nego torti.

Podloga joj je napravljena od mrvičastog tijesta od brašna, maslaca, jaja, cimeta i orašastih plodova – najčešće lješnjaka, oraha ili badema, a koja se prekriva džemom od maline, ribizla i marelica te dodatnim slojem tijesta.

Priprema se za blagdane i posebne prilike, a popularna je i u Švicarskoj, Češkoj, Njemačkoj, pa čak i Sjedinjenim Američkim Državama. I vi je možete napraviti u svojem domu prema ovom receptu .

Linzer torta (Foto: Shutterstock)

Tres Leches torta

Mnogi je nazivaju najsočnijom tortom na svijetu – tres leches je latinoamerički desert koji obuhvaća pečeni biskvit zaliven s tri različite vrste mliječnih proizvoda poput kondenziranog slatkog mlijeka, evaporiranog mlijeka i vrhnja za kavu.

Kolač se po želji može preliti čokoladnom glazurom ili šlagom, a najbolje paše uz kavu ili čaj. Imamo recept!

Meksička torta od tri mlijeka (Foto: Shutterstock)

Kolibri torta

Hummingbird cake ili kolibri torta je raskošna tropska slastica. Potječe s Jamajke, a ime je dobila jer njezini glavni sastojci – tropsko voće poput ananasa i zrelih banana – svojim mirisom privlače ove ptice.

Kolibri torta ima vlažnu i sočnu teksturu s bogatim voćnim okusom koja se premazuje kremom na bazi sirnog namaza. Ukrašava se, pak, s pekan orasima i dodatnim voćem po želji.

Torta od pistacije ilustracija (Foto: Shutterstock)

Torta od pistacija

Obožavate deserte s pistacijama? Isprobajte prefinu tortu od ovoga orašastog voća, a koja sadrži kremu na bazi krem sira, maslaca, šećera u prahu i ekstrakta vanilije.

Biskvit napravite samo od bjelanjaka - tekstura će mu biti lagana, a konačni rezultat fantastičan. Dodatnu sočnost podarit će mu nešto kiselog vrhnja, a ekstrakt vanilije i badema dati neodoljivu aromu.

Torta krtica

Nijemci je zovu maulwurfuchen, a kod nas je poznata kao torta krtica . Izgleda poput krtičnjaka, a sastoji se od mrvljenog biskvita, banana i šlaga.

Doboš torta (Foto: Shutterstock)

Doboš torta

Doboš torta je mađarski specijalitet koji je ime dobio prema svojem izumitelju Jozsefu C. Dobosu. Ovaj vlasnik delikatesama u Budimpešti je krajem 1800-ih godina prošlog stoljeća tragao za desertom produljene svježine jer su tehnike hlađenja slastica bile vrlo ograničene.

Smislio je tortu sastavljenu od šest slojeva biskvita, čokoladne kreme s maslacem i karamele čiji se rubovi oblažu nasjeckanim orašastim plodovima.

Cimet-rolica u obliku torte

Cimet-rolice savršena su slastica u hladnijem dijelu godine. Jeste li znali da od prepoznatljivih komponenti ovog deserta možete napraviti i tortu? Imamo recept !

Cimet-rolice kao torta (Foto: Shutterstock)

Torta od badema

Torta od badema još je jedna dobra ideja za blagdane, a koja se lijepo sljubljuje uz šalicu čaja ili kavu. Priprema se s bademovom pastom, ali i s ekstraktom badema. Nemojte preskakati ova dva sastojka, upravo ona daju slastici prepoznatljiv okus.

Torta od limuna i sira

Ako ste više ljubitelj laganijih i osvježavajućih slastica – torta od limuna i sira pravo je rješenje. Sočan biskvit spaja se s laganom kremom na bazi limunova soka i krem sira, a koja okusom podsjeća na cheesecake.

Ima savršen omjer slatkoće i kiselosti, a možete je servirati uz kavu i čaj ili kao desert nakon ručka. Bit će sjajan dodatak i blagdanskom stolu.

Čokoladna torta s jogurtom

Blagdanska slastica ne mora biti komplicirana – u to će vas uvjeriti ova sjajna čokoladna torta s jogurtom koja se samo zamuti, izlije i ispeče. Jogurt (i ulje) joj daju nevjerojatnu sočnost, a čokoladni okus prefina glazura.

