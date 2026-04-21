Diane umak bogati je kremasti umak koji se priprema u tavi, a servira s pečenim odreskom poput svinjetine ili piletine. Temeljen je na maslacu, senfu i konjaku ili brendiju. Često uključuje i pirjane gljive, ljutiku, češnjak i vrhnje za kuhanje.

Vjeruje se da je prvi umak Diane napravljen početkom 20. stoljeća u Francuskoj ili Londonu. Ime je pak dobio po rimskoj božici lova Dijani jer se isprva servirao isključivo uz pečenu divljač.

Odlično se slaže i s piletinom – servirate li umak Diane s pilećim prsima održat će ih sočnima, mekanima i vrlo ukusnima.

Pileća prsa u umaku Diane - sastojci: 2 pileća prsa bez kosti i kože

125 ml konjaka

125 ml mesnog temeljca

125 ml vrhnja za kuhanje

125 g gljiva po želji

30 g maslaca

1 ljutika

1 žlica koncentrata rajčice

1 žlica senfa Dijon

1 žlica nasjeckanog svježeg vlasca

1 žlica nasjeckanog svježeg peršina

sol i papar po želji Pileća prsa u umaku Diane - priprema: Pileća prsa posušite papirnatim ručnikom, dobro ih posolite i popaprite s obje strane i zapecite ih na tavi na kojoj ste zagrijali malo ulja. Pecite meso oko tri do pet minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Uklonite piletinu iz tave i stavite je sa strane. Podlijte masnoće koje su ostale u tavi s konjakom, sastružite dno tave drvenom kuhačom i kuhajte sve zajedno oko jedne minute. Dodajte maslac i pustite da se rastopi, pa na njemu prepirjajte ljutiku i nasjeckane gljive – pirjajte povrće nekoliko minuta. Dodajte koncentrat rajčice i senf te sve dobro promiješajte. Pirjajte povrće još oko jedne minute pa ulijte mesni temeljac i vrhnje za kuhanje. Vratite pileća prsa u tavu i kuhajte ih na srednje jakoj vatri oko 10 minuta, odnosno dok meso ne bude termički obrađeno do kraja. Umiješajte začinsko bilje u umak tik prije serviranja. Dodatno posolite i popaprite umak po potrebi. Poslužite piletinu prelivenu umakom s prilogom po želji. Dobar tek!

