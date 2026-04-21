Diane umak bogati je kremasti umak koji se priprema u tavi, a servira s pečenim odreskom poput svinjetine ili piletine. Temeljen je na maslacu, senfu i konjaku ili brendiju. Često uključuje i pirjane gljive, ljutiku, češnjak i vrhnje za kuhanje.
Vjeruje se da je prvi umak Diane napravljen početkom 20. stoljeća u Francuskoj ili Londonu. Ime je pak dobio po rimskoj božici lova Dijani jer se isprva servirao isključivo uz pečenu divljač.
Odlično se slaže i s piletinom – servirate li umak Diane s pilećim prsima održat će ih sočnima, mekanima i vrlo ukusnima.
Pileća prsa u umaku Diane - sastojci:
- 2 pileća prsa bez kosti i kože
- 125 ml konjaka
- 125 ml mesnog temeljca
- 125 ml vrhnja za kuhanje
- 125 g gljiva po želji
- 30 g maslaca
- 1 ljutika
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 žlica senfa Dijon
- 1 žlica nasjeckanog svježeg vlasca
- 1 žlica nasjeckanog svježeg peršina
- sol i papar po želji
Pileća prsa u umaku Diane - priprema:
- Pileća prsa posušite papirnatim ručnikom, dobro ih posolite i popaprite s obje strane i zapecite ih na tavi na kojoj ste zagrijali malo ulja. Pecite meso oko tri do pet minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Uklonite piletinu iz tave i stavite je sa strane.
- Podlijte masnoće koje su ostale u tavi s konjakom, sastružite dno tave drvenom kuhačom i kuhajte sve zajedno oko jedne minute. Dodajte maslac i pustite da se rastopi, pa na njemu prepirjajte ljutiku i nasjeckane gljive – pirjajte povrće nekoliko minuta.
- Dodajte koncentrat rajčice i senf te sve dobro promiješajte. Pirjajte povrće još oko jedne minute pa ulijte mesni temeljac i vrhnje za kuhanje.
- Vratite pileća prsa u tavu i kuhajte ih na srednje jakoj vatri oko 10 minuta, odnosno dok meso ne bude termički obrađeno do kraja.
- Umiješajte začinsko bilje u umak tik prije serviranja. Dodatno posolite i popaprite umak po potrebi. Poslužite piletinu prelivenu umakom s prilogom po želji. Dobar tek!
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put +1