Dobre vijesti za ljubitelje city break putovanja. Ryanair je najavio novu direktnu liniju iz Zagreba prema jednoj od najzanimljivijih, ali i najpodcjenjenijih europskih prijestolnica. Od kraja rujna 2026. godine hrvatski će putnici moći letjeti direktno za Varšavu, glavni grad Poljske koji posljednjih godina privlači sve više turista, ali još uvijek ne uživa popularnost poput Praga ili Budimpešte.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, letovi bi trebali krenuti krajem rujna 2026. godine, a povezivat će Zagreb sa zračnom lukom Warsaw Modlin, koja se nalazi oko 40 kilometara od centra Varšave i jedna je od glavnih baza Ryanaira u Poljskoj.

Nova linija dodatno proširuje mrežu Ryanaira iz Zagreba, koji posljednjih godina kontinuirano uvodi nove europske destinacije te značajno povećava mogućnosti putovanja za hrvatske putnike.

Varšava je mnogo zanimljivija nego što mnogi misle

Iako se često nalazi u sjeni popularnijih gradova poput Praga, Budimpešte ili Krakova, Varšava je destinacija koja posljednjih godina privlači sve više posjetitelja.

Poljska prijestolnica spoj je bogate povijesti i moderne arhitekture. Nakon gotovo potpunog razaranja tijekom Drugog svjetskog rata, povijesna jezgra grada pažljivo je obnovljena te se danas nalazi na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.

Posjetitelje očekuju šarmantne ulice Starog grada, Kraljevski dvorac, brojne zelene površine, muzeji svjetske klase te moderna poslovna četvrt prepuna nebodera koja gradu daje potpuno drugačiji karakter od većine europskih prijestolnica.

Još jedan razlog zbog kojeg putnici rado biraju Varšavu su pristupačne cijene. Smještaj, javni prijevoz, restorani i kafići često su povoljniji nego u mnogim zapadnoeuropskim gradovima, što Varšavu čini odličnim izborom za vikend-putovanje bez velikog udara na budžet.

Zahvaljujući dobro razvijenoj željezničkoj i autobusnoj mreži, Varšava može poslužiti i kao polazišna točka za posjet drugim zanimljivim poljskim gradovima poput Krakova, Gdanjska, Poznanja ili Wrocława. S obzirom na sve veći interes za srednju i istočnu Europu među hrvatskim putnicima, nova linija dolazi u pravo vrijeme.

