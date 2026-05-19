Ako želite brzi ručak ili večeru koji obiluju proteinima, pileća prsa na naglo sjajan su izbor. Bit će gotova u 20-ak minuta i odlično će vas zasititi. Poslužiti ih možete s prilogom po želji - od kuhanog krumpira ili pečenog krumpira do riže i tjestenine. Servirati ih možete i na salati ili kriški domaćeg kruha.

Da biste podarili dodatan okus mesu, začinite ga s nešto limuna, mediteranskih začina poput sušenog timijana i ružmarina, uvaljajte u brašno i ispecite na ulju.

Upotrijebite pileća prsa bez kože i kostiju, a ovisno o njihovoj debljini ih lagano istucite batom kako bi se ravnomjerno ispekla.

Pileća prsa na naglo - sastojci: 2 pileća prsa bez kosti i kože

30 g glatkog brašna

1 žlica limunova soka

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice sušenog timijana

½ čajne žličice ružmarina

sol i papar po želji

biljno ulje za pečenje Pileća prsa na naglo - priprema: Začinite piletinu s obje strane češnjakom u prahu, timijanom, ružmarinom i limunovim sokom. Posolite i popaprite po želji. Uvaljajte ovako začinjena pileća prsa u glatko brašno te ispecite na biljnom ulju u tavi. Pecite piletinu na zagrijanom ulju oko 5 do 7 minuta dok meso ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, pa okrenite na drugu stranu i nastavite peći dok se termički ne obradi do kraja. Piletina će biti gotovo kad unutarnje temperatura u najdebljem dijelu mesa ne dosegne 74 Celzijeva stupnja. Poslužite pečenu piletinu s prilogom po želji. Dobar tek!

