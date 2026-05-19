Ako želite brzi ručak ili večeru koji obiluju proteinima, pileća prsa na naglo sjajan su izbor. Bit će gotova u 20-ak minuta i odlično će vas zasititi. Poslužiti ih možete s prilogom po želji - od kuhanog krumpira ili pečenog krumpira do riže i tjestenine. Servirati ih možete i na salati ili kriški domaćeg kruha.
Da biste podarili dodatan okus mesu, začinite ga s nešto limuna, mediteranskih začina poput sušenog timijana i ružmarina, uvaljajte u brašno i ispecite na ulju.
Upotrijebite pileća prsa bez kože i kostiju, a ovisno o njihovoj debljini ih lagano istucite batom kako bi se ravnomjerno ispekla.
Pileća prsa na naglo - sastojci:
- 2 pileća prsa bez kosti i kože
- 30 g glatkog brašna
- 1 žlica limunova soka
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice sušenog timijana
- ½ čajne žličice ružmarina
- sol i papar po želji
- biljno ulje za pečenje
Pileća prsa na naglo - priprema:
- Začinite piletinu s obje strane češnjakom u prahu, timijanom, ružmarinom i limunovim sokom. Posolite i popaprite po želji. Uvaljajte ovako začinjena pileća prsa u glatko brašno te ispecite na biljnom ulju u tavi.
- Pecite piletinu na zagrijanom ulju oko 5 do 7 minuta dok meso ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, pa okrenite na drugu stranu i nastavite peći dok se termički ne obradi do kraja. Piletina će biti gotovo kad unutarnje temperatura u najdebljem dijelu mesa ne dosegne 74 Celzijeva stupnja.
- Poslužite pečenu piletinu s prilogom po želji. Dobar tek!
