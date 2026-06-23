Želite li uživati u sočnoj piletini, ispecite pileće zabatke. Štoviše, ispecite ih u pećnici, a premažite ih uljem, senfom, limunovim sokom i začinima kako biste dobili optimalne rezultate.

Iako se možete poslužiti i limunovim sokom iz boce, najbolji okus dobit ćete ako upotrijebite svježe iscijeđeni plod ovog citrusnog voća.

Ovako pripremljenu piletinu poslužite s prilogom po želji - servirati je možete uz kuhani krumpir, rižu i tjesteninu, ili uz krišku domaćeg kruha i sezonsku salatu.

Pečeni pileći zabatci s limunom - sastojci: 6 pilećih zabataka s kosti

4-5 češnja češnja

2 žlice Dijon senfa

2 čajne žličice sušenog origana

2 limuna

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Pečeni pileći zabatci s limunom - priprema: U manjoj zdjeli pomiješajte nešto biljnog ulja, senf, svježe iscijeđeni sok jednog limuna, limunovu koricu, nasjeckani češnjak, sol i papar. Dobro utrljajte pripremljenu marinadu u pileće zabatke. Stavite sve zajedno u hladnjak i pustite da se marinira barem pola sata. Kada ste spremni za pečenje prebacite mariniranu piletinu na lim za pečenje. Između komada piletine umetnite nekoliko kriški svježeg limuna. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih oko 45 minuta, odnosno dok meso nije pečeno do kraja. Kuhinjskim termometrom provjerite je li meso pečeno - znat će da je gotovo kad dosegne 74 stupnja Celzija u najdebljem dijelu mesa. Poslužite pečeno meso s prilogom po želji. Dobar tek!

Sočno i puno okusa: Koliko dugo treba marinirati meso za najbolji rezultat? +6