Želite li uživati u sočnoj piletini, ispecite pileće zabatke. Štoviše, ispecite ih u pećnici, a premažite ih uljem, senfom, limunovim sokom i začinima kako biste dobili optimalne rezultate.
Iako se možete poslužiti i limunovim sokom iz boce, najbolji okus dobit ćete ako upotrijebite svježe iscijeđeni plod ovog citrusnog voća.
Ovako pripremljenu piletinu poslužite s prilogom po želji - servirati je možete uz kuhani krumpir, rižu i tjesteninu, ili uz krišku domaćeg kruha i sezonsku salatu.
Pečeni pileći zabatci s limunom - sastojci:
- 6 pilećih zabataka s kosti
- 4-5 češnja češnja
- 2 žlice Dijon senfa
- 2 čajne žličice sušenog origana
- 2 limuna
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Pečeni pileći zabatci s limunom - priprema:
- U manjoj zdjeli pomiješajte nešto biljnog ulja, senf, svježe iscijeđeni sok jednog limuna, limunovu koricu, nasjeckani češnjak, sol i papar. Dobro utrljajte pripremljenu marinadu u pileće zabatke. Stavite sve zajedno u hladnjak i pustite da se marinira barem pola sata.
- Kada ste spremni za pečenje prebacite mariniranu piletinu na lim za pečenje. Između komada piletine umetnite nekoliko kriški svježeg limuna. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih oko 45 minuta, odnosno dok meso nije pečeno do kraja. Kuhinjskim termometrom provjerite je li meso pečeno - znat će da je gotovo kad dosegne 74 stupnja Celzija u najdebljem dijelu mesa.
- Poslužite pečeno meso s prilogom po želji. Dobar tek!
Sočno i puno okusa: Koliko dugo treba marinirati meso za najbolji rezultat? +6