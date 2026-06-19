Pureće pljeskavice s tikvicama super su ideja za lagan, ukusan i hranjiv obrok bez puno kompliciranja. Kombinacija mljevene puretine, svježih tikvica i aromatičnih začina daje pljeskavice koje su iznimno sočne, mekane i pune okusa.

Ovaj recept odličan je za ručak ili večeru, a posebno će se svidjeti onima koji traže zdraviju alternativu klasičnim pljeskavicama. Pripremiti ih možete na tavi ili na roštilju, a odlično će ići uz sezonsku salatu, pečeno povrće ili kakav lagani umak.

Pureće pljeskavice s tikvicama - sastojci: 170 g tikvice, naribane

450 g mljevene puretine

30 g h krušnih mrvica

1 češanj češnjaka, sitno nariban

1 žlica naribanog crvenog luka

1 čajna žličica soli

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

ulje u spreju ili nekoliko kapi ulja za podmazivanje Pureće pljeskavice s tikvicama - priprema: Naribanu tikvicu dobro ocijedite pomoću kuhinjskog papira ili čiste kuhinjske krpe. Važno je ukloniti što više tekućine kako bi pljeskavice zadržale čvrstu strukturu. U većoj zdjeli pomiješajte mljevenu puretinu, tikvicu, krušne mrvice, češnjak, luk, sol i papar. Sve lagano izmiješajte dok se sastojci ne povežu. Podijelite smjesu na pet jednakih dijelova i oblikujte pljeskavice debljine oko 1 cm. Nemojte ih raditi predebelima kako bi se ravnomjerno ispekle i u sredini. Pečenje na tavi Zagrijte veću neprianjajuću tavu na jačoj vatri. Lagano je nauljite. Stavite pljeskavice u tavu i odmah smanjite vatru na srednje nisku temperaturu. Pecite nekoliko minuta dok donja strana ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu. Okrenite pljeskavice i tijekom pečenja ih još nekoliko puta preokrenite kako bi se ravnomjerno ispekle i ostale sočne. Ukupno vrijeme pečenja je oko 10 minuta. Pečenje na roštilju Dobro očistite rešetku roštilja i lagano je nauljite kako sepljeskavice ne bi lijepile. Pecite na srednje jakoj vatri oko 5 minuta sa svake strane ili dok sredina više nije ružičasta.

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