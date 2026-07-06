Galerija 10 10 10 10 Kada se spomene Kina, većina ljudi pomisli na Kineski zid, Šangaj ili Peking. No daleko na zapadu zemlje nalazi se regija koja se po mnogočemu razlikuje od slike Kine kakvu poznajemo. Riječ je o Xinjiangu, golemom području na drevnom Putu svile, gdje su se stoljećima susretali kulture, religije i trgovački putovi. To je i dom Ujgura, jednog od najzanimljivijih naroda Azije. Smješten između visokih planinskih lanaca, pustinja i prostranih stepa, Xinjiang je najveća kineska autonomna regija. Njezin glavni grad Ürümqi često se spominje zbog neobične geografske činjenice da se nalazi u blizini područja koje se smatra najudaljenijim od bilo kojeg mora na Zemlji. No upravo ta udaljenost od obala i položaj u samom srcu Euroazije oblikovali su povijest regije, koja je stoljećima bila važno raskrižje kultura, trgovine i ideja između Istoka i Zapada.

Narod s korijenima na Putu svile

Ujguri su turkijski narod čiji je jezik srodan turskom i drugim jezicima Srednje Azije. Većina ih je islamske vjere, a njihova kultura oblikovala se pod utjecajem brojnih civilizacija koje su tijekom stoljeća prolazile ovim područjem. Zahvaljujući položaju na Putu svile, Xinjiang je bio mjesto susreta kineskih trgovaca, perzijskih putnika, arapskih učenjaka i nomadskih plemena iz središnje Azije. Upravo su ti susreti ostavili trag u jeziku, arhitekturi, glazbi i običajima Ujgura.

Šetajući tradicionalnim četvrtima gradova u regiji, lako je zaboraviti da se nalazite u Kini. Kupole džamija, živopisne tržnice i mirisi začina više podsjećaju na gradove Uzbekistana ili Turske nego na istočnu Aziju.

U zemlji Ujgura - 1 (Foto: Matea Bašić)

Mirisi i okusi koji pričaju priču

Jedan od najboljih načina za upoznavanje ujgurske kulture jest kroz gastronomiju. Lokalna kuhinja spoj je kineskih i srednjoazijskih utjecaja, a obiluje janjetinom, svježim kruhom, rezancima i aromatičnim začinima.

Na tržnicama se peku ražnjići od mesa, poznati diljem Kine, dok su ručno vučeni rezanci laghman među najpoznatijim jelima regije. Posjetitelji često ističu i raznovrsno sušeno voće, orašaste plodove te slatke lubenice i dinje po kojima je Xinjiang poznat.

Nekada su upravo tim putovima prolazile trgovačke karavane koje su prenosile začine, svilu i dragocjenu robu između Europe i Azije. Danas su tržnice ostale jedno od rijetkih mjesta gdje se još uvijek može osjetiti atmosfera drevnog Puta svile.

U zemlji Ujgura - 12 (Foto: Matea Bašić)

Krajolici kao s drugog planeta

Osim kulturne raznolikosti, Xinjiang privlači i svojim nevjerojatnim prirodnim ljepotama. Na ovom području nalaze se neke od najvećih pustinja Azije, visoki planinski vrhovi te golema slana jezera.

Posebno fasciniraju krajolici zapadnog dijela regije i susjednog Kazahstana, gdje se mogu pronaći stijene i kanjoni oblikovani na području koje je prije milijuna godina bilo prekriveno morem. Bijeli vapnenački platoi, duboke klisure i nepregledne ravnice stvaraju prizore koji izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu.

Upravo zbog takvih krajolika sve više putnika otkriva ovaj dio Azije, tražeći iskustva izvan uobičajenih turističkih ruta.

U zemlji Ujgura - 1 (Foto: Matea Bašić)

Mjesto gdje se susreću svjetovi

Xinjiang je regija kontrasta. Ovdje se susreću kineska i srednjoazijska tradicija, islamska kultura i moderna urbana središta, drevni trgovački putovi i suvremene prometnice. Malo je mjesta na svijetu gdje se na tako malom prostoru mogu pronaći toliko različitih kulturnih utjecaja. Upravo zato mnogi putnici opisuju Xinjiang kao jedno od posljednjih velikih raskrižja civilizacija.

Iako je danas dio moderne Kine, duh Puta svile još uvijek je prisutan u svakodnevnom životu. Može se osjetiti u glazbi koja dopire iz tradicionalnih čajana, u šarenilu bazara i u pričama ljudi čiji su preci stoljećima živjeli na jednom od najvažnijih putova u ljudskoj povijesti. Za one koji žele upoznati drugačije lice Azije, domovina Ujgura nudi mnogo više od neobične geografije. Ona otkriva priču o narodu, kulturama i tradicijama koje su povezivale kontinente mnogo prije nego što su postojale moderne granice. Upravo zato Xinjiang ostaje jedna od najtajanstvenijih i najintrigantnijih regija Azije.

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