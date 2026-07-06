Na zapadu Kosova, u blizini grada Peć, nalazi se kanjon Rugova, jedno od krških čudesa Balkana. Urezan duboko u planinski masiv Prokletija, ovaj kanjon ostavlja bez daha svojom dubinom i kontrastima, strmim vapnenačkim liticama, bistrim ledenim vodama, špiljama, slapovima i gustim šumama.

Zbog svoje iznimne ljepote, Rugova je omiljeno odredište planinara, ljubitelja aktivnog odmora i svih koji žele pobjeći vreve i signala u netaknutu prirodu.

Priroda koje se ne možete zasititi

Kanjon Rugova smješten je uz cestu koja povezuje Peć s planinskim selima Rugovske klisure. Dug je oko 25 kilometara, a na pojedinim mjestima njegove se stijene uzdižu i više od tisuću metara iznad riječnog korita, što ga svrstava među najdublje kanjone u Europi.

Kroz kanjon protječe rijeka Bistrica Pećka, koja je tijekom tisuća godina strpljivo oblikovala ovaj impresivan krajolik. Danas je cijelo ovo područje zaštićeno i jedno je od najvažnijih turističkih odredišta na Kosovu.

Rugova je poznata po netaknutoj prirodi i iznimnoj biološkoj raznolikosti. Ovdje rastu guste bukove i crnogorične šume, livade prepune planinskog cvijeća te brojne endemske biljne vrste karakteristične za Prokletije.

Na području kanjona obitavaju divokoze, srne, divlje svinje, orlovi, sokolovi te brojne druge vrste ptica i sisavaca, što ga čini zanimljivim i za ljubitelje promatranja divljih životinja.

Avantura za svakoga

Kanjon Rugova jedno je od najpoznatijih središta aktivnog turizma na Kosovu. Posjetiteljima mogu istraživati brojne planinarske staze različite zahtjevnosti koje vode prema vrhovima Prokletija, planinskim prijevojima i tradicionalnim katunima, ali i penjati, biciklirati ili preletjeti kanjon zip-lineom.

Tijekom ljeta ugodne planinske temperature čine Rugovu idealnim mjestom za bijeg od vrućina, dok zimi okolni vrhovi privlače ljubitelje snijega i zimskih šetnji i turno-tura. I sama vožnja cestom kroz kanjon nagradit će vas prekrasnim pogledima. S brojnih vidikovaca otvara se pogled na gotovo okomite stijene, duboku dolinu i vijugavi tok rijeke Bistrice Pećke.

Najugodnije vrijeme za posjetmjeseci su od svibnja do listopada. U proljeće je priroda najzelenija, ljeti su temperature ugodne za planinarenje, dok jesen donosi raskošne boje šuma koje Rugovu pretvaraju u jedan od najfotogeničnijih krajolika na Balkanu, a zima je ipak rezervirana za avanturiste.

Oko kanjona brojne su planinske kuće, pansioni i restorani u kojima možete odsjesti i kušati tradicionalna jela kosovskog planinskog kraja. Rugova će vas bez sumnje osvojiti svojom divljom ljepotom i autentičnim planinskim ugođajem bez obzira na to tržite li adrenalin i avanturu ili samo želite uživati u tišini, dubini i dramatičnoj ljepoti ovog dijela Prokletija.

Ova autocesta prolazi direktno kroz zgradu stare pošte, namjerno su je tako napravili +0