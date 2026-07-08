Galerija 2 2 2 2 Želite li se odmoriti od gužvi na Malti krenite brodom iz Vallette ili Ċirkewwia prema Gozu. Drugi najveći otok malteškog otočja poznat je po sporijem ritmu života, manje izgrađenoj obali i mirnijoj atmosferi, zbog čega ga mnogi biraju za jednodnevni izlet ili nekoliko dana odmora. Središte otoka je Victoria, grad kojim dominira Cittadella, utvrđeni grad čija povijest seže stoljećima unatrag. Šetnja zidinama pruža pogled na gotovo cijeli otok, a u podnožju se nalazi stara gradska jezgra s trgovima, restoranima i kafićima u kojima se lako izgubiti na nekoliko sati.

Gozo je posebno poznat među roniocima. Na zapadnoj obali nalazi se Blue Hole, prirodni morski otvor nastao u stijeni koji vodi prema otvorenom moru i jedno je od najpoznatijih ronilačkih mjesta na Mediteranu. Smješten je u zaljevu Dwejra, području visokih litica i neobičnih stijenskih formacija, među kojima se iz mora izdiže Fungus Rock. Ovdje se nekad nalazio i Azurni prozor, prirodni vapnenački luk koji se urušio tijekom oluje 2017. godine. Prije urušavanja poslužio je kao kulisa za vjenčanje Daenerys Targaryen i Khala Droga u seriji Igra prijestolja, a danas njegovi ostaci leže na morskom dnu i mogu se vidjeti jedino tijekom ronjenja.

Gozo - 1 (Foto: Copyright (c) 2022 Balate.Dorin/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

Među najpoznatijim plažama na otoku je Ramla Bay, prepoznatljiva po crvenkastom pijesku. Usred plaže nalazi se kip Gospe od Nade (Our Lady of Hope), pomalo neobičan prizor za kupalište. Podignut je u vrijeme kada je zaljev bio važna obrambena točka protiv gusarskih napada, a danas predstavlja posljednji sačuvani podsjetnik na nekadašnje vojne utvrde koje su štitile ovaj dio otoka.

Zanimljivo je da i Gozo i hrvatski Mljet svojataju Homerovu Ogigiju, otok na kojem je nimfa Kalipso sedam godina zatočila Odiseja. Dok Maltežani legendu vežu uz Kalipsinu špilju iznad zaljeva Ramla Bay, na Mljetu posjetitelje privlači Odisejeva špilja na južnoj obali otoka. Budući da Homer nikada nije otkrio gdje se Ogigija nalazila, rasprava traje već stoljećima.

Iako je Gozo malen, dovoljno je raznolik da ga vrijedi istraživati nekoliko dana. Obala skriva brojne uvale i litice, unutrašnjost je ispresijecana kamenim suhozidima i selima, a udaljenosti su toliko kratke da se gotovo sve može obići u jednom danu.

Gozo - 5 (Foto: Copyright (c) 2023 fokke baarssen/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

Ono što će mnogi primijetiti jest da su cijene ovdje nešto niže nego na Malti. Ručak u restoranu srednje kategorije najčešće stoji između 15 i 20 eura po osobi, dok ćete za sličan obrok na Malti, osobito u turističkim dijelovima, izdvojiti između 25 i 35 eura. Povoljniji su i kafići te lokalne pekarnice, pa Gozo ostavlja dojam opuštenijeg, ali i pristupačnijeg mjesta za odmor. Upravo taj sporiji ritam života, uz nešto niže cijene, mnogima postane najveći razlog za posjet Gozu.

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