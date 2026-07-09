Galerija 2 2 2 2 Na današnji dan, 9. srpnja 1409. godine, dogodio se jedan od najkontroverznijih događaja hrvatske srednjovjekovne povijesti. Ugarsko-hrvatski kralj Ladislav Napuljski prodao je Mletačkoj Republici svoje posjede i prava na Dalmaciju za 100 tisuća dukata – i to nakon višemjesečnog cjenkanja. O tome se događaju govori i kao o "sramnoj prodaji Dalmacije", jer je Veneciji otvorio put prema skoro četiri stoljeća vlasti nad velikim dijelom istočne obale Jadrana.

Prodaja Dalmacije dugo se kuhala. Ladislav je gubio politički utjecaj i postajalo je sve izglednije da Dalmaciju neće uspjeti zadržati. Nakon poraza njegovih pristaša iz bosanskog plemstva u sukobima sa Žigmundom Luksemburškim, odlučio je pokušati izvući barem novčanu korist od teritorija koji će samo donijeti nevolje.

Inače, isti taj Ladislav, niti šest godina ranije, 1403., u Zadru je okrunjen za hrvatsko-ugarskog kralja i tada je obećao da će braniti cjelovitost Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Međutim, on već krajem 1408. godine nudi Mlečanima svoj dio Dalmacije i traži za njega 300 tisuća dukata. Venecija odgovara da je područje opustošeno ratom i da će oporavak zahtijevati velika ulaganja, pa spušta cijenu na 100 tisuća dukata – na četiri rate.

Ladislav je onda smanjio svoju cijenu na 200 tisuća, pa odmah i na 150, a Mlečani su pak u međuvremenu dodatno snizili svoju ponudu na 60 ili 70 tisuća - u tri rate. Nakon cjenkanja koje je trajalo više od pola godine, 9. srpnja 1409. u crkvi sv. Silvestra u Veneciji potpisan je ugovor kojim je mletački dužd Mihovil Steno za 100 tisuća dukata kupio Zadar, Novigrad, Vranu i otok Pag, zajedno sa svim pravima koja je Ladislav polagao na cijelu Dalmaciju.

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