Ne morate se odricati slatkih i ledenih deserata čak i ako želite povećati unos bjelančevina u organizam. Upotrijebite grčki jogurt kao bazu za svaka slatka kulinarska djela.



Grčki jogurt j e iznimno kremast, a obiluje bjelančevinama – u 100 grama ove vrste jogurta obično se može naći oko 10 grama proteina.



Pomiješajte ga s nešto smrznutog šumskog voća i zasladite s nešto meda i dobit ćete zdraviju i brzopoteznu verziju sladoleda.

Smrznuti jogurt sa šumskim voćem - sastojci: 250 g grčkog jogurta

250 g smrznutog šumskog voća

med po želji Smrznuti jogurt sa šumskim voćem - priprema: U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte jogurt, šumsko voće i nešto meda. Blendajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete gustu, glatku kremu. Poslužite odmah s dodatnim voćem po želji. Dobar tek!

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