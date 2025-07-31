Ne morate se odricati slatkih i ledenih deserata čak i ako želite povećati unos bjelančevina u organizam. Upotrijebite grčki jogurt kao bazu za svaka slatka kulinarska djela.
Grčki jogurt je iznimno kremast, a obiluje bjelančevinama – u 100 grama ove vrste jogurta obično se može naći oko 10 grama proteina.
Pomiješajte ga s nešto smrznutog šumskog voća i zasladite s nešto meda i dobit ćete zdraviju i brzopoteznu verziju sladoleda.
Smrznuti jogurt sa šumskim voćem - sastojci:
- 250 g grčkog jogurta
- 250 g smrznutog šumskog voća
- med po želji
Smrznuti jogurt sa šumskim voćem - priprema:
- U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte jogurt, šumsko voće i nešto meda. Blendajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete gustu, glatku kremu. Poslužite odmah s dodatnim voćem po želji. Dobar tek!
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