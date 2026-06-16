Pileća prsa popularan su izbor proteina u mnogim hrvatskim domaćinstvima, a koja se jedu i po nekoliko puta u istom tjednu. Ako su vam dosadili uobičajeni recepti i često puta presušeno meso, imamo dobru ideju.

Danas vam predlažemo da se poigrate s azijskim okusima te napravite pileća prsa koja imaju hrskavu koricu i vrlo sočno meso.

Da biste postigli ovaj kontrast u teksturama važno je piletinu prethodno marinirati u kokosovom mlijeku, soku limete i ribljem umaku, a potom je ispohati uz pomoć panko krušnih mrkvica i nešto naribanih listića kokosa.

Spomenuta marinada će mesu podariti neodoljivu sočnost, ali će i omogućiti hrskavim mrvicama i kokosu da se zalijepi za površinu. Rezultat je zlatna i hrskava korica kojoj je teško odoljeti.

Hrskava pileća prsa - sastojci: 700 g pilećih prsa bez kostiju i kože

250 ml kokosovog mlijeka iz konzerve

180 g glatkog brašna

120 g ribanog kokosa

100 g panko krušnih mrvica

30 ml soka limete

3 velika jaja

2 žlice gustina

1 žlica ribljeg umaka

sol i papar po želji

biljno ulje za prženje Hrskava pileća prsa - priprema: Narežite pileća prsa na tanke odreske – batom za mesom ih izravnajte na debljinu oko 6-8 milimetara. U velikoj zdjeli pomiješajte kokosovo mlijeko, sok limete i riblji umak. Uronite pileće odreska u marinadu. Pokrijte zdjelu i stavite u hladnjak na sat vremena. U posebnoj plitkoj zdjeli pomiješajte brašno, gustin, sol i papar po želji. U drugoj zdjeli izmućkajte jaja . U trećoj zdjeli pomiješajte panko krušne mrvice i ribani kokos. Izvadite piletinu iz marinade i uvaljajte prvo u brašno, potom u jaja, pa zatim u mrvice. Lagano pritisnite mrvice i kokos u meso da bi se bolje zalijepilo za površinu piletine. U većoj tavi ili loncu zagrijte biljno ulje – na temperaturu od oko 180 Celzijevih stupnjeva te u njemu ispržite pileće odreske. Pecite ih otprilike tri do četiri minuta sa svake strane dok meso ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i dok se termički ne obrada do kraja. Pečeno meso stavite na papir za upijanje masnoće, a potom poslužite s prilogom i salatom po želji. Dobar tek!

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