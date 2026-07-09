Galerija 6 6 6 6 Koliko zapravo znate o svijetu oko sebe? Provjerite u ovotjednom Punkuferovom kvizu općeg znanja. Od europskih gradova i domaćih znamenitosti preko glazbe i mitologije, do znanosti i povijesti - neka će vam pitanja sigurno biti lagana, ali neka bi vas mogla i natjerati na razmišljanje.

Oslonite se na svoju logiku, načitanost i bogato životno iskustvo i kliknite hrabro... Sretno! ;)

Zabavite se i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Kviz općeg znanja: Za one koji ne priznaju neteme</h2></section><section><h2></h2> <p>Gouda, Camembert, Gruyère, Gorgonzola... brojni su gradovi ime posudili svojim sirevima. Ali koji od ispod serviranih sireva nije nazvan po gradu? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je bubnjar legendarnih Beatlesa, poznat pod pseudonimom, rođen kao Richard Starkey? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Kloniranoj ovci Dolly u osobnoj karti pod "datum rođenja" stoji 5. srpnja 1996., a pod "mjesto ređenja" - koji grad, ako znamo da su Dollyni “roditelji” znanstvenici s Instituta Roslin? </p></section><section><h3></h3> <p>U kojem dalmatinskom gradu od 2009. godine možete posjetiti specijalizirani arheološki muzej - Muzej antičkog stakla, otvoren u palači Cosmacendi? </p></section><section><h3></h3> <p>U jednom perivoju jednog našeg grada “živi” - sfinga, i to ne bilo kakva, nego najveća u Europi. U kojem je gradu 1918. ona postavljena u spomen na preminulu gospođu Atiliju? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Boce šampanjca dolaze u raznim veličinama, a njihova imena nisu samo zvučna nego i poznata iz povijesti. Kako se zove 15-litarska boca šampanjca (u koju stane 20 standardinh boca)? </p></section><section><h3></h3> <p>Na kojem se našem otoku nalazite ako se brčkate na plaži podno Murvice, a s obližnje stijene, iz svoje špilje, gleda vas – zmaj. Inače, ta je Zmajeva špilja zaštićeno kulturno dobro. </p></section><section><h3></h3> <p>Ime je dobila po španjolskoj riječi za umak, baza su joj afrički ritmovi, a jedan od članova bliže obitelji rumba. Koja je zemlja domovina salse? </p></section><section><h3></h3> <p>Vrh koje je od ovih planina 1339 metara visok Veliki Kabal? </p></section><section><h3></h3> <p>Na kojem se “životinjskom” otoku u blizini Niagarinih slapova nalazi spomenik Nikoli Tesli? </p></section><section><h3></h3> <p>Čija zastava, ne računamo li onu Sjedinjenih američkih država koja s njih 50 uvjerljivo vodi, ima najviše zvijezda? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je europski grad još 1667. godine dobio javnu rasvjetu (i do danas mu to nije zaboravljeno) - gradske su uliceosvjetljavale svijeće u staklenkama? </p></section><section><h3></h3> <p>Kako se zvao albanski vojskovođa poznatiji kao Skenderbeg koji je u 15. stoljeću nizom pobjeda zaustavio prodor Osmanlija i postao nacionalni heroj? </p></section><section><h3></h3> <p>Koje su dvije države 1928. godine potpisale Ugovor o prijateljstvu, a onda su samo nekoliko godina nakon toga - zaratile? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je inženjer, prema zahtjevu Adolfa Hitlera, krajem 1930-ih osmislio “narodni” automobil koji će kasnije postati legendarna VW Buba? <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

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