Galerija 0 0 0 0 LifePods su zaštitne kapsule iz tvrtke Momentum Technologies dizajnirane kako bi ljudima povećale izglede za preživljavanje u različitim situacijama – sve od prirodnih nepogoda poput poplava i potresa do terorističkih napada.

Riječ je o prijenosnim mini-bunkerima koji se mogu slagati jedan na drugi, transportirati u standardnim kontejnerima, pa čak i prevesti helikopterom. Idealna je pomoć vojsci, spasilačkim službama, humanitarnim organizacijama, ali i pojedincima.

Francuska tvrtka Momentum Technologies razvila je nekoliko različitih modela autnomnih, otpornih zaštitnih kapsula, a koje pružaju trenutno sklonište kada tradicionalna infrastruktura postane neodgovarajuća. One obuhvaćaju opremu za filtriranje ugljičnog dioksida i opremu kisikom, imaju ugrađeno GPS praćenje i pretince za hranu te nužne potrepštine.

Lifepods kapsule za spašavanje tvrtke Momentum Technologies (Foto: Momentum Technologies / Ferrari / Profimedia)

Model B-01 namijenjen je za korištenje na kopnu, napravljen je od čelika visoke tvrdoće za jednu ili dvije osobe, a otporan je na metke, eksplozije i vatru. Služi za zaštitu u ratnim zonama ili kod industrijskih nesreća. Cijena kapsule je oko 29 tisuća eura.

Model W-01 je namijenjen za korištenje u vodi, a može primiti do četvero odrasle osobe. Plutajuća je to kapsula idealna u slučaju poplava i tsunamija koja osmišljena da ostane na površini sve dok korisnici ne stignu do sigurnog mjesta. Cijena joj je između 35 i 40 tisuća eura.

Model Q-01 je razvijen za zaštitu tijekom potresa – on spašava pojedince od urušavanja građevina. Momentum Technologies predlaže da je stanovnici trusnih područja drže u svojem domu te u ovu kapsulu uđu čim osjete prva podrhtavanja tla. Za ovaj model još uvijek nije poznata kolika će biti cijena.

Kako izgledaju kapsule za spašavanje tvrtke Momentum Technologies pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Ovako izgleda terenska prikolica stvorena za ekstremno kampiranje – otporna je i na metke +1