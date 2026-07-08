Nema čarobne formule s kojom ćete uvijek i u svakom trenutku izabrati lubenicu savršene slatkoće i zrelosti. No ako birate između nekoliko različitih plodova, poželjno je obratiti pozornost na ove znakove – oni bi mogli ukazati da je voće uistinu slatko i ukusno.

Potražite žutu mrlju

Iskusni znalci preporučuju da uvijek odaberete lubenicu koja ima žutu mrlju na dijelu na kojem je ležala na tlu. Ta takozvana poljska mrlja je, navodno, najbolji zrelosti.

Najslađe rezultate ćete dobiti ako odaberete lubenicu s kremastom žutom ili zlatno-žutom mrljom, a ne bijelom ili jedva vidljivom mrljom. Što je mrlja tamnija to znači da je lubenica dulje dozrijevala na biljci i imala više vremena za razvijanje prirodne slatkoće.

Lubenica mora imati žutu mrlju (Foto: Shutterstock)

Birajte po težini

Lubenica se sastoji od oko 92 posto vode. Ne čudi stoga što bi zreli plod trebao biti težak u odnosu na svoju veličinu.

Ako dvojite između dvije lubenice iste veličine, testirajte njihovu težinu. Ona lubenica koja je teža, će obično biti i sočnija i slađa.

Odmjerite ožiljak

Pogledajte ožiljak na suprotnoj strani od peteljke – taj takozvani cvjetni kraj ima mali kružni ožiljak koji je također jedan od pokazatelja sočnosti i slatkoće lubenice. Što je ožiljak manji to bi lubenica trebala biti slađa.

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