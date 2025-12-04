Galerija 1 1 1 1 Priznajemo, volimo zaviriti u tuđe tanjure i lonce, osobito kad je riječ o kuharima koji istinski guštaju u tome što rade. Jedan od najpopularnijih recepata prošle godine bio je onaj Stjepana Vukadina, vrsnog chefa kojeg ste mogli upoznati kao člana žirija MasterChefa.

"Cacio e pepe je najjednostavnije jelo na svijetu za napraviti, a najteže za napraviti kako treba“, otkriva Stjepan Vukadin o omiljenom jelu Talijana koje se priprema od šačice sastojaka: sira, papra i tjestenine.

Na popisu najčitanijih recepata na portalu punkufer.hr u 2025. pobjedu su uvjerljivo odnijele punjene paprike. Znači li to da je popularnija od sarme, možemo samo nagađati, ali recept možete spremiti za iduće ljeto.

Baš kao i onaj koji paprike slijedi u stopu: knedle sa šljivama, a možete ga pronaći ovdje. Da nam se, osim klasike, najviše sviđaju jednostavni recept, potvrđuje i trećeplasirana salata od rajčice sa feta sirom i senfom, baš kao i domaći kruh. Ako ste ga oduvijek željeli napraviti sami, usudite se, lako je jer imamo recept koji će vam uvijek uspjeti. Kad krenete mijesiti kruh, poštujte sva navedena vremena u receptu jer kruh je bolji što se duže diže, odnosno fermentira. I svakako pazite na temperaturu u kuhinji! Da biste bili sto posto sigurni da vašem kruhu u procesu dizanja neće našteti malo svježeg zraka s netom otvorenog prozora, kad ga umijesite i stavite na prvo dizanje, stavite ga u hladnu zatvorenu pećnicu. Tamo će temperatura biti konstantna.

Uživate li u pripremi jela, bacite oko i na savjete chefa Maria Mihelja u Školi kuhanja.

Škola kuhanja Chef Mario Mihelj savjetuje što napraviti za mezu kada su gosti već pred vratima

Škola kuhanja Najukusnija i najpovoljnija: Chef Mario Mihelj otkriva kako najlakše napraviti tjesteninu

Škola kuhanja Recept Marija Mihelja s kojim ćete najlakše napraviti odličan kruh

Škola kuhanja Mario Mihelj savjetuje: Najjednostavniji način za trančiranje cijelog pileta

Škola kuhanja Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti

Škola kuhanja Chef Mario Mihelj otkrio recept za brutalno dobru marinadu za meso