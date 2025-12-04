Galerija 1 1 1 1 Priznajemo, volimo zaviriti u tuđe tanjure i lonce, osobito kad je riječ o kuharima koji istinski guštaju u tome što rade. Jedan od najpopularnijih recepata prošle godine bio je onaj Stjepana Vukadina, vrsnog chefa kojeg ste mogli upoznati kao člana žirija MasterChefa.
"Cacio e pepe je najjednostavnije jelo na svijetu za napraviti, a najteže za napraviti kako treba“, otkriva Stjepan Vukadin o omiljenom jelu Talijana koje se priprema od šačice sastojaka: sira, papra i tjestenine.
Na popisu najčitanijih recepata na portalu punkufer.hr u 2025. pobjedu su uvjerljivo odnijele punjene paprike. Znači li to da je popularnija od sarme, možemo samo nagađati, ali recept možete spremiti za iduće ljeto.
Baš kao i onaj koji paprike slijedi u stopu: knedle sa šljivama, a možete ga pronaći ovdje. Da nam se, osim klasike, najviše sviđaju jednostavni recept, potvrđuje i trećeplasirana salata od rajčice sa feta sirom i senfom, baš kao i domaći kruh. Ako ste ga oduvijek željeli napraviti sami, usudite se, lako je jer imamo recept koji će vam uvijek uspjeti. Kad krenete mijesiti kruh, poštujte sva navedena vremena u receptu jer kruh je bolji što se duže diže, odnosno fermentira. I svakako pazite na temperaturu u kuhinji! Da biste bili sto posto sigurni da vašem kruhu u procesu dizanja neće našteti malo svježeg zraka s netom otvorenog prozora, kad ga umijesite i stavite na prvo dizanje, stavite ga u hladnu zatvorenu pećnicu. Tamo će temperatura biti konstantna.
Uživate li u pripremi jela, bacite oko i na savjete chefa Maria Mihelja u Školi kuhanja.