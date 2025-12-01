Galerija 3 3 3 3 Trentino, regija na sjeveru Italije, osmislila je program revitalizacije sela koja su na rubu izumiranja i nudi novčanu potporu onima koju bi tamo kupili i obnovili nekretnine. Program zainteresiranima nudi do 20 tisuća eura za kupnju nekretnine, do 80 tisuća eura za obnovu i ukupno do 40 posto troškova kupnje i renovacije stare kuće.

Uvjet je da nekretnina kupljena uz pomoć ovog programa svome novom vlasniku mora biti glavni dom, a on u njoj mora živjeti barem deset godina – ili će morati vratiti novac. Postoji mogućnost i da se nekretnina unajmi na isto, desetogodišnje razdoblje, ali novac se ne može iskoristiti za obnovu kuće za kratkoročni i turistički najam.

Predivan kraj

Ukupni fond iznosi 10 milijuna eura za razdoblje 2025.–2026., a financiranje je dio šireg državnog programa za revitalizaciju manjih mjesta s manje od pet tisuća stanovnika. Nakon prvog kruga prijava koji je bio otvoren u proljeće, drugi krug je otvoren do 31. prosinca u podne.

Program obuhvaća više mjesta i u planinskim i nizinskim područjima, a svima im je zajedničko to da da su slabo ili gotovo posve nenaseljena. Među njima su Val di Non, Val di Sole, Val di Fiemme, Val di Cembra, Valfloriana, Castello Tesino, Vallarsa, Vermiglio i brojna druga sela.

Prijaviti se mogu svi koji nisu stanovnici ciljanih sela i općina, Talijani iz zemlje i inozemstva, kao i stranci i pojedinci koji žele kupiti i obnoviti jednu, dvije ili tri stambene jedinice. Nekretnine moraju biti u stambenoj kategoriji, izvan luksuznih razreda, a zgrade ne smiju imati više od osam stanova.

Nakon podnošenja prijave, odluka o dodjeli sredstava donosi se u roku od 90 dana, a sredstva se isplaćuju unutar približno 60 dana od odobrenja. Program pokriva širok spektar radova na interijeru i eksterijeru, poput obnove podova, instalacija, unutarnje stolarije, uređenja krova, fasade, balkona, vanjskih stubišta te tehničkih troškova do 10% ukupnog iznosa.

