Galerija 2 2 2 2 Po rižotu se restoran poznaje. Stara je to mudrost, a nije tajna da za dobar rižoto trebaju dobra ruka, nezaobilazni koraci i umijeće kuhanja. Kod pripreme rižota zapravo je sve jasno, a opet mnogima ova osnova talijanske kuhinje ne ispadne dobro... Zato je tu naša Škola kuhanja, u kojoj će vam omiljeni član MasterChef žirija u kratkim videosavjetima otkriti tajne profesionalnih kuhinja kako biste izbrusili svoje kulinarske vještine i na kraju dana ispred obitelji i prijatelja zaključili kako se po rižotu dobar domaćin poznaje!

Kako kaže chef Mario Mihelj, tajna savršenog rižota baš je u svim postupcima, odnosno koracima koji se ne smiju preskakati ako želite skuhati idealan rižoto. Prvi je korak dinstanje ljutike ili šalot luka na maslinovu ulju dok se lijepo ne zastakli. Ono što mnogi preskaču jest tostiranje riže. Nakon što se luk zastakli, u lonac se dodaje riža, koja se također treba zastakliti te potom deglazirati vinom. Kada alkohol ispari, riža se lagano zalijeva toplim temeljcem i neprestano miješa drvenom kuhačom.

Chef Mario Mihelj kaže kako su to sve obvezni koraci kojih se morate držati sve do završne, jednako važne faze. Kada je riža gotovo kuhana, pred sam kraj u lonac trebate ubaciti kockice hladnog maslaca i po želji parmezana. Ta se tehnika naziva mantekiranje te je jedna od ključnih u pripremi savršeno kremastog rižota.