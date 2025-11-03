"Cacio e pepe je najjednostavnije jelo na svijetu za napraviti, a najteže za napraviti kako treba“, otkriva chef i član žirija MasterChefa, Stjepan Vukadin na svojim društvenim mrežama, gdje je i pokazao kako pripremiti tako da svaki put uspije.

Najprije je potrebno usitniti papar u zrnu u mužaru paga tostirati na suhoj tavi tek toliko da pusti arome. Tjesteninu stavite kuhati, a sir Pecorino Romano naribajte što sitnije. Sir zatim stavite u tavu, dodajte papra i zatim nekoliko žlica vode od kuhanja tjestenine. Sve izmiješajte dok ne dobijete pastu pa stavite tjesteninu u tavu.

Umjetnost snalaženja s onim što imate na raspolaganju Talijani zovu: l’arte dell’arrangiarsi, a zahvaljujući takvom pristupu kuhanju na Čizmi stoljećima nastaju neodoljivo jednostavna jela. Skromni sastojci udružuju se u kuhinju koja se naziva cucina povera, odnosno siromašna kuhinja.

No cucina povera je itekako bogata okusima i mirisima. Njezina jela duša su talijanske gastronomije koja uključuje sastojke kao što su jeftina (ali svježa) riba i meso, povrće iz vrta, kruh, grah, riža, tjestenina, leća… S takvim pristupom kuhanju ostataka hrane gotovo da nema jer se od njih kuhaju slasna nova jela.

Cacio e pepe školski je primjer takvog specijaliteta, a toliko je omiljen da je i poznati gurman Anthony Bourdain govorio kako bi upravo to jelo moglo biti jedan od najvećih izuma čovječanstva. Iako Talijani za pripremu koriste pecorino, jelo je ukusno i s nekom drugom "ovčjom zamjenom" ili drugim omiljenim sirom.

