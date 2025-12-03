Galerija 12 12 12 12 Ako adventsko druženje za vas nije potpuno bez dobrog zalogaja, ove godine ne smijete propustiti EU Advent na Europskom trgu. I to ne jednom, nego više puta. Više od 50 potpuno različitih jela, bez ponavljanja.

Ako želite isprobati adventska jela, upoznati omiljene influencere i kuhare, družiti se uz odličnu atmosferu i pritom podržati i važnu humanitarnu misiju – Diners Club Cooking Dueli razlog su više da ovih dana dođete na Europski trg. Ovog četvrtka od 18:00 za udrugu Budi dobro i posjetitelje duela kuhaju: Vedran Bošković i Antonija Jagodić, Goran Stanisavljević i Arijeta Gashi.

Što je novo, a što uzbudljivo gastro iskustvo na EU Adventu?

Kućica oko koje se već stvaraju redovi od samog otvorenja zasigurno je Ice House, što zbog ponude što zbog kreativnih kombinacija. Prvi su put na Adventu i već su apsolutna senzacija, od kreativnih vrućih napitaka do razigranog Ice pufs deserta od šarenih kukuruznih kuglica uronjenih u tekući dušik i Ice Dubai sladoleda i vizualno atraktivnih Ice smoke koktela koji su jedan od najfotografiranijih trenutaka Adventa.

Ove zime gastro ponuda se diže na novu razinu, jer se na Europskom trgu nalazi prava pizza peć i na kućici Buffalo & BBQ nudi se Motovunska šuma – pizza s tartufima koja je postala iznenađenje Adventa. Spravlja je Romano Seferović , picajol pizzerije Buffalo iz Vodnjana, koji je na prvom državnom prvenstvu picajola osvojio laskavu titulu najboljeg u Hrvatskoj!

Novitet ovog Adventa jelo je Leberkäse Burger, koji se opisuje kao savršen sočan, mirisan i drugačiji od uobičajenih adventskih burgera, njemačke kobasice i bavarska kuhinja u najboljem izdanju na kućici Ausländer.

Raznolikost koja osvaja – 18 kućica, bez ponavljanja

Europski trg i ove godine donosi jednu od najraznolikijih ponuda u gradu: 18 gastro kućica + središnji bar Zvečka, uz još 10 specijaliziranih kućica s poklonima. Ono što EU Advent odvaja od svih ostalih je činjenica da je svaka kućica potpuno drugačija, a ovo su favoriti iz ponuda.

1)Smoked bar & BBQ - Istra na tanjuru

Istarski chef Marko Lukež donosi taj tradicionalni istarski duh u srce Zagreba i neka od jela koja su već postala hit:

● Prasac u koritu – ragu od istarske kobasice, krema od mladog sira i hrskavi luk u brioche pecivu.

● Boškarin & tartuf – slow-cooked boškarin, tartuf majoneza, sir Veli Jože i maslinovo ulje.

● Istarska jota – onako kako je pripremaju doma.

2) Vinarija Marčeta — domaće, jako i mirisno

● Ombolo s kiselim kupusom

● Istarske kobasice

● Burger od mesa istarske kobasice

Sve prati kuhano vino koje se toči na cijelom EU Adventu, crno je kupaža terana, merlota i refoška, a bijelo čista malvazija.

3. Cuban by Lija — svjetski hitovi u sendviču

Tri najpoznatija sendviča na svijetu uz nešto što ne viđamo često na Adventu američki Corn-dog. Cuban nudi i cimet rollice koje su globalni hit i miris adventa.

● Philly cheesesteak

● Cuban sandwich klasik i vege verzija

● Cinnamon roll

● Corn dog u kukuruznom bagetu sa senfom i medom

4) i 5) Bar 45: kraljevstvo fritula

Najšira ponuda fritula na Adventu: od klasičnih do onih prelivenih Nutellom, šumskim voćem, karamelom. Uz njih se nude i ušećereni bademi te vafli na štapiću.

6) Miss Winter: comfort food za hladne dane

● Germknedle – obične, ali i s preljevima pistacija, malina i Ferrera

● Sarma po bakinim receptima

7) Ice House - apsolutni hit Adventa

Prvi put na Adventu i već apsolutna senzacija.

• Ice Dubai – pohani sladoled: pistacija, kadaif, sladoled i hrskavost u jednom.

• Ice puffs – desert od šarenih kukuruznih kuglica uronjenih u tekući dušik radi efekta dima

• Ice Smoke Cocktails – kokteli koji se dime i izgledaju magično.

8) Braceki - za one koji vole obilno

Veliki izbor: tortilje, fajite, burrita (mesni i vege), batat, prženi krumpir, palačinke…

9) The Ginius Smash - croissanti s božićnim twistom

Tri slana smash kroasana, jedan slatki i jedan veganski.

Neobično i jako fotogenično. Obratite pozornost na Pesto Milano, kroasan punjen pestom, mortadelom i sušenim rajčicama. Kombinacija koja se ne viđa često na adventskim punktovima i pokazuje koliko se kućice ove godine trude ponuditi nešto drukčije.

10) Ođe, Ođe - maštovite slatke i slane fritule:

● Fritule od pancete

● Fritule od ribe

● Fritule od pesta i rajčica

● bruštulani mjenduli.

11) Panino Natale - Italija na Adventu

Blagdanski hit, božićni (Natale) panino od puretine, kreme od kestena i chutneyja od brusnice.

● Mortadella–pistaccio–stracciatella

● San Daniele s bufalom

● Caprese

● Veggie panino

● Natale special s puretinom i kestenima

● desert Cannoli.

12) Kod Perice - street food klasici

Burgeri, crispy piletina, langošice; klasika, ali ona najbolja.

13) Pizza & BBQ Buffalo - pizza peć na Adventu i Buffalo pizza pečena u pravoj talijanskoj tradiciji, bogata vrhunskim sastojcima:

● Motovunska šuma – pizza s tartufima koja je postala iznenađenje Adventa

● Buffalo pizza s boškarinom

● Klasična Margarita koja košta samo 8 eura

● talijanski panini u premium verziji.



14) Zvečka - najpopularniji bar u Hrvatskoj

Najšira ponuda koktela, toplih napitaka, kuhanog vina i pića na Adventu.

15) Monocycle Bar - mjesto za aperitiv ili topli koktel

Adventska verzija specijaliziranog kafića iza kojeg stoji Dado Tudić, već dobro poznato ime među zagrebačkim ljubiteljima dobre kave, čiji je nedavno otvoreni bar u centru Zagreba već u prvim tjednima rada postao novo it-mjesto. Winter Jack, Apple Crumble Punch, Teranino Royale s chillijem omiljeni su topli kokteli među posjetiteljima, jer kombinacijom od kojih su miksani griju od prvog gutljaja.

16) Eat Me - američki hot dogovi

Standardna postava Eu Adventa: američki hot dogovi Chuck Norris, Bruce Lee, NYC i vege opcija – brioche peciva, hrpa priloga i jaki okusi.

17) Old Barn - za ljubitelje tradicije

Hot dogovi i kobasice bez konzervansa, s prirodnim dimom i kobasice od divljači.

18) Ausländer - njemački klasici su se vratili

Originalne wurst kobasice po njemačkim receptima i apsolutni favorit mnogih posjetitelja.

● Bratwurst

● Currywurst

● Nürnbergerwurst XL

● Feuerwurst XL

Dok se gastro kućice EU Adventa pune zimskim mirisima, na pozornici Europskog trga odvijat će se i jedan od najposebnijih programa cijelog prosinca, humanitarni Diners Club Cooking Dueli, kulinarski dvoboji koji ove godine donose potpuno novu humanitarnu dimenziju. Publika ih obožava već četiri godine zbog svoje plemenite misije, a sav prihod od prodaje jela donirat će se ovog Adventa udruzi Budi dobro, koja radi na prevenciji raka te pruža podršku oboljelima i njihovim obiteljima.

Prvi duel, 4. prosinca, odmah donosi pravi sudar stilova: food bloggeri Vedran Bošković i Antonija Jagodić pripremaju „pizza dog“, dok Goran Stanisavljević (Bistro Market) i Arijeta Gashi odgovaraju street food verzijom kultnog piceka z mlincima. Publika će, kao i uvijek, imati posljednju riječ; nakon kušanja oba jela glasaju za tim koji ih je više osvojio.

U sljedećim tjednima tri prosinačka četvrtka; od 4.12., te završni duel u utorak, 23.12., uvijek od 18:00 do 20:00 sati dvoboji će nastaviti spajati različite generacije i kulinarske pristupe: od modernih chefova poput Maura Renje i Petra Tucmana do ljubitelja tradicije kao što su Duje Smajo ili Kristian Godinić, a uz njih će u kuhinji stati i neki od najprepoznatljivijih domaćih influencera, među njima Marija Mazalin, Mario Mandarić, Paula Sikirić, Igor Jadan, Lara Vukušić i drugi. Program u toplom i zabavnom tonu vodi Sanja Doležal.

Publika za 8 eura kuša oba jela, glasa za pobjednika, a troje sudionika dobiva nagradu, pa organizatori pozivaju posjetitelje da se pridruže i svojim dolaskom podrže akciju.

Plaćanje Diners Club karticom na svim kućicama na EU Adventu omoguće 10% popusta.

Radno vrijeme EU Adventa je od ponedjeljka do četvrtka od 12:00 - 23:00, petkom od 12:00 - 00:00, subotom od 10:00 – 00:00 i nedjeljom od 10:00 - 23:00. Za Badnjak od 10:00 – 20:00, a za Božić od 17:00 – 23:00. Detaljan program i satnice redovno se tjedno objavljuju na službenoj stranici te Tik Tok, IG i FB društvenim kanalima EU Adventa. Ulaz na sve programe je besplatan.

