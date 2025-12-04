Zimski dani nose neku posebnu vrstu mira, priroda se utiša, ritam se uspori, a toplina koja dolazi nakon hladnog zraka dio je onog rituala zbog kojeg mnogi obožavaju zimovanja. Upravo u toj kombinaciji leži čar slovenskih planinskih i termalnih odredišta: skijališta na dohvat ruke, blagotvorne termalne vode, vrhunski wellness i autentična alpska atmosfera.

Ove zime, dvije destinacije posebno privlače pažnju, Terme Zreče u podnožju Pohorja i visoravan Golte iznad Savinjske doline. Obje nude savršen spoj aktivnosti na otvorenom i potpune regeneracije, a Crno jaje za obje donosi ponudu koja se ne propušta.

Terme Zreče i Rogla: planinski resort koji spaja snijeg, termu i tišinu Pohorja

Na blagim obroncima Pohorja, između šuma, izvora i termalnih vrela, smjestile su se Terme Zreče, jedno od najpoznatijih slovenskih zimskih utočišta. Ovdje se dan provodi na snježnim stazama Rogle, dok večeri pripadaju opuštanju u akratotermalnoj vodi bogatoj mineralima, idealnoj za regeneraciju tijela nakon skijanja.

Hotel Vital, dio termalnog kompleksa, odiše toplinom alpskog ambijenta i nudi sve što je potrebno za potpuni odmor: prostrane sobe, ugodan bife restoran i suvremen wellness. Posebno se ističe Sauna selo, prostor od 440 m² u kojem se nalaze finske, parne i infracrvene saune, prostorije za opuštanje te panoramski krov kroz koji pogled bježi prema zimskim krošnjama.

Zreče nisu samo destinacija za ljubitelje opuštanja, već i idealna polazišna točka za istraživanje regije. U blizini se nalaze kartuzijanski samostan Žiče, dvorac Trebnik, vinska regija Zlati grič i brojne planinarske staze koje vode prema Lovrenškim jezerima.

Ovdje ćete pronaći savršenu ravnotežu između aktivnosti i odmora, prirode i udobnosti. Istražite ponudu na portalu Crno jaje.

Golte i Wellness Hotel Montis: panoramsko skijalište iznad Savinjske doline

Golte su jedna od onih destinacija koje istinski oduševljavaju već pri dolasku: žičara duga više od tri kilometra vodi vas iz doline ravno na visoravan koja izgleda kao izvučena iz zimskog kataloga. Smještene na prijelazu između Kamniško-Savinjskih Alpa i Savinjske doline, Golte su odavno poznate po čistom zraku, miru i prekrasnim vidicima.

Wellness Hotel Montis, smješten na 1410 metara nadmorske visine, nudi idealne uvjete za zimski predah. Kombinira moderan dizajn, udobne sobe i dobru gastronomiju, a poseban naglasak stavlja na domaće namirnice i autentične okuse. Nakon skijanja po uređenim stazama, goste čeka wellness zona s prostorima za opuštanje, a dodatna pogodnost je i organizirana povratna vožnja žičarom te bon za ručak.

Golte su savršene za posjetitelje koji žele zimski odmor bez gužve, ali s puno sadržaja. Blizina Logarske doline, kanjona Velika Savinja i niza planinarskih staza omogućuje istraživanje jednog od najljepših krajeva Slovenije. Zimski krajolik na Goltama posebno je impresivan, široke snježne ravnice i otvoreni horizonti stvaraju osjećaj potpune slobode. Istražite ponudu na portalu Crno jaje.

Slovenija je i ove godine pokazala zašto je među omiljenim zimskim odredištima u regiji, a obje destinacije povezuje ono najvažnije: mogućnost da na trenutak zastanete, udahnete svježi planinski zrak i odvojite vrijeme samo za sebe.

