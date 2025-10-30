Chef Mario Mihelj savjetuje što napraviti za mezu kada su gosti već pred vratima +3 Namirnice za ove grickalice možda već imate u smočnici ili hladnjaku, a ako nemate, dobro ih je uvijek imati jer humus i flatbread gotovi su u trenu uz dva kuhinjska aparata uz koja ćete se ubaciti u petu brzinu. Chef Mario Mihelj, sad već poznati član žirija MasterChefa, za ovaj je recept koristio snažan Kenwoodov multipraktik MultiPro GO i kuhinjski robot kMix, koji znatno skraćuju vaše vrijeme provedeno u kuhinji, a spašavaju kad su prijatelji već u kvartu i najavili su da vam uskoro dolaze.

Humus i fleatbread chefa Marija Mihelja (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Ova tipično bliskoistočna meza oduševit će ih zanimljivim okusima i jednostavnošću. Flatbread možete mijesiti i ručno, ali s Kenwood kMixom bit ćete puno brži i učinkovitiji. Ovaj kuhinjski robot obavlja sav posao umjesto vas dok se vi bacate na izradu humusa koji će, ako stigne, čekati vaše goste u hladnjaku.

Za humus je koristio Kenwood Multi Pro GO, multipraktik koji sjecka, reže, riba, a zahvaljujući svojim oštrim noževima, radi i jako kremast i dobar humus. U njega ubacite sve bazične sastojke za ovaj namaz ili dip: slanutak, malo vode u kojoj je bio, tahini, maslinovo ulje, limun, češnjak, sol i papar i za nekoliko sekundi dobit ćete kremasti umak, a kako bi bio aromatičniji i zanimljiviji, Mario preporučuje da u rupu na njegovu poklopcu zatim ubacite malo kumina i dimljene slatke paprike. Umak je gotov dok su se gosti penjali od haustora do vas, a niste se pošteno ni namučili.

Humus i fleatbread chefa Marija Mihelja (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Flatbread pecite dok se družite, odlični su baš topli, hrskavi izvana, prozračni i meki iznutra, a njihov miris odmah će razdragati vaše goste i napraviti atmosferu ugodnijom. Narežite ih na manje dijelove ili ih opušteno trgajte kao naš chef i umačite u kremasti, aromatični humus.

Kako biste ovaj snack napravili kod kuće donosimo vam recepte za flatbread i humus chefa Marija Mihelja.

RECEPT – HUMUS

Sastojci:

2 limenke slanutka

1 žlica tahinija

sok 1 limuna

pola žličice soli

papar po želji

žličica kumina u prahu

žličica dimljene slatke paprike

4 žlice maslinovog ulja

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatki gusti namaz. Po potrebi dodajte vode u kojoj je stajao slanutak, a po želji dodajte još limunovog soka ili maslinovog ulja.

Humus i fleatbread chefa Marija Mihelja (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

RECEPT – FLATBREAD

Sastojci:

7 g kvasca

10 g šećera

500 g brašna 00

380 ml vode

60 g maslinovog ulja

5 g soli

Priprema:

Pomiješajte vodu, kvasac i šećer i pustite da kvasac proradi. U velikoj posudi od Kmixa pomiješajte brašno i sol pa mu dodajte kvasac s vodom kada proradi te maslinovo ulje. Miješajte mikserom dok ne dobijete glatko tijesto kao u videu. Oblikujte ga rukama u bulu pa je nauljite sa svih strana, stavite u posudu, pokrijte krpom ili folijom i ostavite na toplom da se digne.