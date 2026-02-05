Galerija 6 6 6 6 Katalonac Antoni Gaudí bio je više od arhitekta, zahvaljujući iznimnom doprinosu smatra se vizionarom koji je Barceloni pružio prepoznatljivi identitet. Nekoliko njegovih djela uvršteno je na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a: kripta i Pročelje rođenja Sagrade Familije , Casa Vicens, Casa Milà, Casa Batlló i kripta kolonije Güell upisali su se na prestižnu listu. Gaudijeve bajkovite građevine, prepoznatljive po organskim oblicima i šarenim mozaicima djeluju kao da su nastale mimo vremena. Iako se danas smatra genijem, tijekom studija jedva je prolazio ispite.

Navodno je ravnatelj Elies Rogent, uručujući Gaudíju njegovu diplomu, rekao da nije siguran daje li je geniju ili luđaku Za života Gaudí nije imao samo poklonike – njegove smjele forme često su izazivale oštre kritike. S vremenom su se strasti stišale, a danas se slavni arhitekt itekako cijeni. Gaudí je živio asketski, bio je strogi vegetarijanac i duboko religiozan, a posljednje godine gotovo u potpunosti posvetio je gradnji Sagrade Familije. Upravo ta bazilika, čija se gradnja proteže kroz više od stoljeća, smatra se njegovim životnim djelom. Gaudí je posljednje mjesece proveo potpuno posvećen bazilici, živeći pored svoje radionice u crkvi. Kada ga je 1926. udario tramvaj prolaznici su pomislili da je taj starac u otrcanoj odjeći kakav prosjak. Umro je tri dana kasnije zbog posljedica nesreće.

El Capricho

Gaudíjeva remek-djela mogu se pronaći i izvan Barcelone, a jedno od njih je El Capricho, vila koja se smjestila u zelenilu kantabrijskog gradića Comillasa. Izvornog naziva Villa Quijano, nastala je između 1883. i 1885. godine kao ljetnikovac za bogatog industrijalca Máxima Díaza de Quijana. Zanimljivo je da vlasnik nikada nije dočekao njezin završetak – preminuo je godinu dana prije nego što je građevina dovršena. Ljetnikovac je potom prešao u vlasništvo njegove sestre, a njezin sin proveo je određene preinake. Nakon Španjolskog građanskog rata je napuštena, a plan da se građevina preseli u Reus nikada nije realiziran. El Capricho je u međuvremenu promijenio nekoliko vlasnika, a jedno je vrijeme poslužio kao prostor za restoran.

El Capricho - 2 (Foto: Shutterstock)

Šareni muzej

Gaudí je u El Caprichu imao priliku eksperimentirati s oblicima i stilovima koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Ljetnikovac pripada njegovoj ranoj, tzv. orijentalističkoj fazi, a toranj koji podsjeća na minaret odmah privlači poglede. Posebnu čar daju keramičke pločice sa suncokretima i lišćem, koje prekrivaju pročelje i cijeloj građevini daju vedar, gotovo razigran karakter.

Tlocrtom u obliku slova U građevina se prilagođava šumi kestena, a takav raspored ujedno je štitio veliki staklenik od sjevernog vjetra, namijenjen uzgoju egzotičnih biljaka. Građevina ima tri etaže, svaka izrađena od drukčijeg materijala, pa se već na prvi pogled vidi kako je pažljivo osmišljena. Donji dio pročelja izrađen je od klesanog kamena, dok su gornji dijelovi kombinacija vidljive opeke i glazirane keramike. Zakrivljeni oblici dominiraju nad ravnim linijama, što je tipično za Gaudíjev stil.

Iako vila nije velika, prostor je maksimalno iskorišten, s mnogo soba i velikim prozorima koji unutrašnjost ispunjavaju prirodnim svjetlom. Gaudí se poigrao i gotičkim elementima, poput šiljastih lukova, pokazujući koliko je vješto spajao različite arhitektonske utjecaje.

Nakon burne povijesti i godina zapuštenosti, El Capricho danas ima sretnu sudbinu. Obnovljen je, spašen od propadanja i pretvoren u muzej, gdje posjetitelji mogu izbliza doživjeti jedno od najšarmantnijih Gaudíjevih djela.

