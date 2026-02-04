Galerija 1 1 1 1 Dodavanjem kuhanog krumpira u tijesto kruh i peciva bit će mekši, nježniji i neće se tako brzo sušiti. Razlog tomu je što kuhani krumpir prirodno zadržava vlagu. Čarolija je u škrobu. Zrnca krumpirovog škroba znatno su veća i otpornija od pšeničnih. Kada se krumpir kuha, škrob upija veću količinu vode i bubri, a nakon dodavanja tijestu sa sobom donosi i vlagu. Tijekom pečenja ta dodatna voda pretvara se u paru i stvara vlažnu, mekanu unutrašnjost. Zbog toga je krumpirov kruh sočan i elastičan danima nakon pečenja.

Za što se koristi krumpirovo tijesto?

Krumpirovo tijesto iznimno je zahvalno i svestrano. Može se koristiti za domaći kruh, mliječna peciva i kiflice, burger-peciva, slatka dizana tijesta, kao i krafne. S količinom krumpira ne treba pretjerivati. Dovoljno je nekoliko žlica glatkog, ohlađenog pirea na standardnu količinu brašna. Na svaku šalicu brašna (oko 120 g) dodajte do ¼ šalice (oko 53 g) pire-krumpira. Količinu glavne tekućine u receptu (mlijeko ili voda) smanjite za oko 50 posto pa zamijesite tijesto. Ako vam se čini presuho i teško se povezuje, postupno dodajte još tekućine dok ne dobijete mekano tijesto. Pire ne smije biti vruć kako ne bi neutralizirao kvasac. Krumpir se kuha bez soli, bez mlijeka i maslaca, a zbog dodatne vlage u tijestu samo se malo smanji količina tekućine u receptu – i dodaje se postupno. Za najbolju teksturu krumpir treba biti potpuno gladak, bez grudica, jer se samo tako ravnomjerno povezuje s tijestom.

Koji krumpir odabrati?

Najbolji odabir je krumpir s puno škroba, a voštani i mladi krumpir bolje je izbjegavati. Iako kruh s krumpirom nema izražen okus krumpira, on daje blagu slatkoću i dubinu okusa.

Voda u kojoj se kuhao krumpir može biti jednako vrijedna kao i sam pire jer je puna škroba i, kad se ohladi, može se koristiti umjesto dijela vode ili mlijeka u receptu jer pomaže tijestu da bolje naraste i ostane mekše. Iako kruhu neće dati jednaku količinu škroba, i time mekoću, kao kuhani krumpir ili krumpirovo brašno odnosno pahuljice, krumpirova voda je jednostavna zamjena u omjeru 1:1 za vodu ili mlijeko u bilo kojem receptu za mekani kruh ili peciva. Sljedeći put kad kuhate krumpir, sačuvajte dio vode i iskoristite je u receptima za kruh i peciva – ta mala promjena može napraviti veliku razliku u teksturi.

Kuhari savjetuju da se dio tekućine uvijek doda postupno jer krumpir već unosi puno vlage i lako je pretjerati. Imajte na umu da zbog previše škrobne vode tijesto može postati teško i ljepljivo pa ne treba pretjerivati nego je dodavati tek ako je potrebno. Cilj je tijesto koje je mekano i podatno, ali se ne lijepi previše za ruke.

Krumpirovo brašno

Najjednostavniji način da krumpir dodate u tijesto jest korištenje krumpira u sušenom obliku – bilo brašna ili pahuljica. Budući da sušeni krumpir sadrži sav škrob, ali nema tekućine, ne narušava ravnotežu vlage u tijestu. Ako se prvi put susrećete s krumpirovim brašnom ili pahuljicama, preporučuje se koristiti provjereni recept. Pri zamjeni krumpirovih pahuljica krumpirovim brašnom ili obrnuto važno je znati da krumpirove pahuljice zauzimaju dvostruko veći volumen od krumpirovog brašna. Kako biste spriječili stvaranje grudica, krumpirovo brašno ili pahuljice prvo pjenjačom ili vilicom dobro umiješajte u brašno, a tek zatim dodajte tekuće sastojke.

