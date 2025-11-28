Gogoši su rumunjske krafne koje su prilično slične "našima", ponekad jesu malo "niže" ili spljoštenije, ali i princip i okus su isti. Ipak za razliku od kod nas svake sezone sve raskošnijeg punjenja, Rumunji (iako ni kod njih oni s pekmezom ili čokoladom nisu nimalo neobični), gogoše poslužuju - i prazne.

Posuti tek šećerom u prahu, gogoši će pokazati pravi okus tijesta, ali i vještinu onoga tko ga je mijesio.

Gogoši 550 g glatkog brašna

50 g šećera u prahu

10 g suhog kvasca

1 čajna žličica soli

50 g maslaca

275 ml mlijeka

3 žumanjka

1 čajna žličica paste od vanilije

šećer u prahu, za posipanje

ulje za prženje Gogoši Stavite brašno, šećer, kvasac i sol u zdjelu za miješanje. Pomiješajte maslac, mlijeko, žumanjke i vaniliju, a zatim smjesu dodajte suhim sastojcima. Pomiješajte u ljepljivo tijesto. Istresite na lagano pobrašnjenu površinu i mijesite oko 8-10 minuta dok ne postane glatko. Tijesto stavite u veliku zdjelu. Pokrijte i ostavite na toplom mjestu jedan sat dok se ne udvostruči. Tijesto ponovno premijesite i istresite na lagano pobrašnjenu površinu. Podijelite na komade od 65 g i oblikujte kuglice. Lagano ih spljoštite, stavite na pladanj, pokrijte i ostavite da odstoje 30 minuta. Zagrijte ulje u dubokom loncu. Kad se ulje zagrije, pažljivo u njega spuštajte kuglice, u serijama od 3-4 odjednom. Pecite sa svake strane oko 3 minute, a zatim ocijedite na kuhinjskom papiru. Pospite šećerom u prahu i poslužite

