Galerija 0 0 0 0 U restoranu Plavi Podrum u Voloskom dovršen je još jedan važan korak u stvaranju vina Santa Elisabetta – odabran je konačni blend nove berbe 2022. Time je, osmu godinu zaredom, zaključen zahtjevan i precizan proces koji stoji iza nastanka jednog od najcjenjenijih hrvatskih terana, vina koje iz godine u godinu potvrđuje svoj status na domaćoj vinskoj sceni.

Nikola i Albert Benvenuti, vlasnici istarske vinarije Benvenuti, i ove su godine okupili ugledni tim sommeliera i vinskih profesionalaca koji su zajedno s njima, kroz slijepo kušanje, sudjelovali u odabiru završne kupaže njihovog sada već kultnog vina. Riječ je o jedinstvenom i dosljednom procesu koji vinarija provodi još od 2015. godine, kada je pripremljena prva berba Santa Elisabette – vina koje je u međuvremenu postalo svojevrsni simbol predanog rada ove obiteljske vinarije.

Santa Elisabetta - 2 (Foto: Vinart)

Od samih početaka, Santa Elisabetta zamišljena je kao vino koje na najbolji mogući način interpretira potencijal terana s istarskih položaja, ali i kao projekt u kojem se znanje, iskustvo i različite stručne perspektive pretaču u konačnu odluku. Upravo zato se početkom svake godine u Voloskom okuplja komisija koja bira najbolju kombinaciju vina iz odabrane berbe. Nakon odabira, Santa Elisabetta se puni u boce i odlazi na daljnje odležavanje, sve do jeseni, kada se službeno lansira na tržište. Tada vinarija Benvenuti tradicionalno organizira svečanu promociju na kojoj novu berbu Santa Elisabette predstavlja brojnim vinskim stručnjacima, suradnicima i prijateljima vinarije.

Samo birane etikete: Petit Tasting je savršena prilika za kušanje ekskluzivnih vina u Zagrebu +1