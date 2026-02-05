Galerija 7 7 7 7 Ove godine obilježava se 100 godina od otvorenja Route 66, legendarne američke prometnice koja je povezala Chicago i Los Angeles i zauvijek promijenila način putovanja u SAD-u.

Iako je danas samo djelomično u funkciji, Route 66 i dalje je simbol slobode, američkog sna i pustolovine. Ali iza slavnih motela, neonskih natpisa i beskrajnih prostranstava kriju se mnoge neobične priče.

1. Route 66 uopće nije trebala nositi taj broj

Originalni plan bio je da se zove Route 60, no politička natezanja između saveznih država dovela su do kompromisa. Broj 66 izabran je jer “dobro zvuči” i lako se pamti – što se pokazalo genijalnim potezom, pogotovo kasnije, kad su je ovjekovječile pjesme i pop-kultura.

2. Cesta se toliko puta mijenjala da ni lokalci nisu sigurni kuda je točno prolazila

Route 66 nije bila jedna, fiksna linija. Tijekom desetljeća stalno se preusmjeravala, skraćivala i ravnala, pa danas postoje dijelovi gdje se ljudi i dalje raspravljaju je li baš njihov grad “bio na šezdesetšestici”. U Novom Meksiku čak postoji mjesto gdje stara i nova verzija Route 66 prelaze jedna preko druge.

3. Postoji dio Route 66 koji – pjeva

U Novom Meksiku, blizu mjesta Tijeras, cesta doslovno svira. Ako vozite točno 45 milja na sat, vibracije guma po posebno postavljenim trakama proizvest će melodiju pjesme “America the Beautiful”. Brže ili sporije – nema pjesme.

4. Najluđa promotivna kampanja za cestu bila je – utrka “na noge”

Godine 1928. organizirana je utrka pješice od Los Angelesa do New Yorka, a prvih 2400 milja pratilo je Route 66. Gotovo 300 ljudi krenulo je trčati preko Amerike, a pobjednik je stigao na cilj nakon 573 sata. Danas u Oklahomi još uvijek možete vidjeti kip pobjednika Andyja Paynea.

5. Route 66 je pomogla dovršiti – Velika depresija

Iako zvuči paradoksalno, Velika depresija spasila je Route 66. Zahvaljujući Rooseveltovim programima zapošljavanja, tisuće nezaposlenih Amerikanaca asfaltirale su cestu, koja je u potpunosti završena tek 1938. godine, više od desetljeća nakon službenog otvaranja.

6. “Otac Route 66” imao je vrlo osobne motive

Cyrus Avery, poslovni čovjek iz Oklahome, smatra se glavnim pokretačem projekta. No osim nacionalne vizije, imao je i lokalni interes – želio je preusmjeriti promet (i novac putnika) iz konkurentskih gradova poput Denvera ravno kroz svoju saveznu državu.

7. Cesta je bila puna kiča – i u tome je bio njezin šarm

Divovski plastični dinosauri, lažni indijanski gradovi, farme zmija i neonski znakovi – cestovna zabava kakvu danas povezujemo s Amerikom rođena je upravo na Route 66. Bila je to prva autocesta na kojoj je putovanje postalo jednako važno kao i odredište.

8. Za Afroamerikance putovanje Route 66 bilo je sve samo ne romantično

Iako se Route 66 često slavi kao simbol slobode, za tamnopute putnike bila je i izvor straha. Mnogi gradovi i objekti nisu primali Afroamerikance, a tzv. “sundown towns” otvoreno su prijetili onima koji bi ostali nakon zalaska sunca. Spas je donosila Zelena knjiga motorista, vodič koji je pokazivao gdje je sigurno stati.

9. Dio ceste danas je – državni park

U Missouriju Route 66 nije samo povijest, nego i priroda. Tamo se nalazi državni park Route 66, s više od 400 hektara šuma, staza i vidikovaca, a centar za posjetitelje smješten je u bivšem motelu za umorne putnike.

10. Iako više službeno ne postoji, još uvijek možete odvoziti većinu Route 66

Službeno je izbrisana s karata 1985., ali oko 80 do 85 % originalne rute i dalje je prohodno. Danas se sastoji od lokalnih cesta, starih gradskih ulica i zaboravljenih dionica koje vode kroz male gradove – one koji su nekoć živjeli od ove legendarne ceste.

