Galerija 2 2 2 2 Kuhana jaja se smatraju jednim od najzdravijih načina za konzumiranje ove namirnice – bogata su proteinima, vrlo su zasitna i ne zahtijevaju dodavanje masnoća da bi se pripremila. U procesu kuhanja zadržavaju se vrijedni nutrijenti, a nakon termičke obrade lako se prenose. Možete ih unaprijed skuhati i oguliti, pohraniti u hladnjak i jesti po želji.

Kuhana jaja sadrže vitamina A, B, D, E, ali i minerale poput selena, fosfora, cinka i željeza koje doprinose zdravlju cijelog organizma. Sadrže kolin – tvar koja je ključna za normalno funkcioniranje mozga i živčanog sustava. U njima ćete naći i lutein te zeaksantin – koji igraju važnu ulogu za zdravlje očiju.

Bez obzira preferirali li meko ili tvrdo kuhana jaja, s njime možete napraviti nekolicinu zanimljivih jela. Neka od njih možete pronaći u nastavku teksta.

Punjena jaja s avokadom i slaninom

Punjena kuhana jaja su popularno jelo koje se jede već stotinama godinama – u njima se uživalo još u starome Rimu. Današnji recepti obično podrazumijevaju tvrdo kuhana kokošja jaja koja se prerežu, žumanjak se pomiješa s majonezom i začinima te se polovice ponovo napune ovom smjesom.

Ako ne volite majonezu, kremastu teksturu nadjeva za jaja možete dobiti i uz pomoć avokada. Imamo za vas recept za punjena kuhana jaja s avokadom i slaninom.

Salata od kuhanih jaja

Salata od jaja američko je jelo koje se sastoji od tvrdo kuhanih jaja pomiješanih s majonezom, senfom i začinima, a koja se najčešće poslužuje ohlađena između dvije kriške tostiranog kruha. Riječ je o cjenovno prihvatljivom jelu koje se često jede za ručak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mesna štruca punjena jajima

Nijemci obožavaju jesti mesnu štrucu po imenu hackbraten, a koja se sastoji od mljevenog mesa, punjena je tvrdo kuhanim jajima, a najčešće obložena kriškama slanine. Možete je pripremiti i u vlastitom domu po ovom jednostavnom receptu.

Škotsko jaje

Iako se zove "škotsko jaje" , ovo jelo zapravo nema puno veze sa Škotskom. Riječ je o tvrdo kuhanom jajetu koje je omotano začinjenim mljevenim mesom (najčešće kobasicom), zatim uvaljano u krušne mrvice i prženo do zlatno-smeđe boje.

Kuhana jaja sa šparogama

Jaja i šparoge savršene su kulinarska kombinacija. Ne čudi stoga što su ova dva sastojka temelj brojnih jela na proljetnim jelovnicima različitih restorana. Tvrdo kuhana jaja možete iskoristiti i za pripremu jednostavnog predjela od ovih dvaju namirnica – jaja skuhajte, šparoge termički obradite na tavi ili na pari te pomiješajte zajedno s dresingom na bazi maslinova ulja i vinskog octa. Imamo recept!

Krumpirova salata s jajima

Na grčkom otoku Ikarija žive neki od najdugovječnijih stanovnika u Europi. Njihova vitalnost plod je više faktora, a i hrana ima važnu ulogu u njihovim životima. Stanovnici Ikarije ljubitelji su salata, a ova od kuhanog krumpira i jaja jedna je od omiljenih. Otkrijte i vi kako je možete pripremiti kod kuće.

Torta Pasqualina

Torta Pasqualina je talijanska slana torta od blitve, ricotte i kuhanih jaja. Vjeruje se da su prvu Pasqualinu napravili u Liguriji na sjeveru Italije u 14. stoljeću kada se kuhalo od vrlo skromnih namirnica.

Curry od kuhanih jaja

Curry je tradicionalno indijsko jelo koje se priprema na različite načine. Obično podrazumijeva neki izvor bjelančevina – poput mesa, ribe ili čak slanutka u finom umaku s mnoštvo tradicionalnih indijskih začina.

Curry se može napraviti i od cjenovno povoljnih namirnica poput luka i kuhanih jaja koje većina ima u svojem hladnjaku i smočnici.

