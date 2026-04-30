Ove slatke, voćne lisnate mini pite s borovnicama idealne su za užinu, desert ili - za ponijeti na put, piknik ili izlet.

Hrskavo i pufasto tijesto koje krije sočan nadjev čini ih neodoljivima – a zahvaljujući praktičnoj veličini i obliku iz kojeg ništa ne curi, možete ih poslužiti bilo kada i bilo gdje.

Lisnate pite s borovnicama - sastojci: 1 paket kupovnog lisnatog tijesta, razvajanog i podijeljenog u 16 kvadrata

300 g borovnica (svježe ili smrznute)

2 žlice kukuruznog škroba (za smrznute borovnice: 2 1/2 žlice)

65 g šećera

1/8 čajne žličice soli

1 žlica limunovog soka Premaz 1 jaje (razmućeno)

žlice kristal šećera, za posipanje Lisnate pite s borovnicama - priprema: Razvaljajte tijesto i izrežite 16 kvadrata. Ako koristite svježe borovnice, operite ih i dobro ocijedite. Stavite borovnice u lonac. U posebnoj zdjeli pomiješajte šećer i škrob, pa dodajte borovnicama. Umiješajte sol i limunov sok. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok smjesa ne zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte uz stalno miješanje oko 5 minuta, dok se ne zgusne. Ohladite na sobnu temperaturu. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i obložite lim papirom za pečenje. Na 8 kvadrata stavite nadjev (oko 1 puna žlica po komadu). Rubove premažite jajetom. Na preostalih 8 kvadrata napravite male proreze (da pare izađe), pa njima poklopite nadjevene kvadrate. Rubove pritisnite vilicom da se dobro zatvore. Premažite vrhove jajetom i pospite šećerom. Pecite 15–20 minuta, dok se pite ne napuhnu i ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite iz pećnice i ostavite da se hlade barem 20 minuta prije posluživanja.

Sočno i puno okusa: Koliko dugo treba marinirati meso za najbolji rezultat? +6