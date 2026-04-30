Ove slatke, voćne lisnate mini pite s borovnicama idealne su za užinu, desert ili - za ponijeti na put, piknik ili izlet.
Hrskavo i pufasto tijesto koje krije sočan nadjev čini ih neodoljivima – a zahvaljujući praktičnoj veličini i obliku iz kojeg ništa ne curi, možete ih poslužiti bilo kada i bilo gdje.
Lisnate pite s borovnicama - sastojci:
- 1 paket kupovnog lisnatog tijesta, razvajanog i podijeljenog u 16 kvadrata
- 300 g borovnica (svježe ili smrznute)
- 2 žlice kukuruznog škroba (za smrznute borovnice: 2 1/2 žlice)
- 65 g šećera
- 1/8 čajne žličice soli
- 1 žlica limunovog soka
Premaz
- 1 jaje (razmućeno)
- žlice kristal šećera, za posipanje
Lisnate pite s borovnicama - priprema:
- Razvaljajte tijesto i izrežite 16 kvadrata.
- Ako koristite svježe borovnice, operite ih i dobro ocijedite. Stavite borovnice u lonac.
- U posebnoj zdjeli pomiješajte šećer i škrob, pa dodajte borovnicama. Umiješajte sol i limunov sok.
- Kuhajte na srednje jakoj vatri dok smjesa ne zakipi, zatim smanjite vatru i kuhajte uz stalno miješanje oko 5 minuta, dok se ne zgusne. Ohladite na sobnu temperaturu.
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i obložite lim papirom za pečenje.
- Na 8 kvadrata stavite nadjev (oko 1 puna žlica po komadu). Rubove premažite jajetom.
- Na preostalih 8 kvadrata napravite male proreze (da pare izađe), pa njima poklopite nadjevene kvadrate. Rubove pritisnite vilicom da se dobro zatvore.
- Premažite vrhove jajetom i pospite šećerom.
- Pecite 15–20 minuta, dok se pite ne napuhnu i ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju.
- Izvadite iz pećnice i ostavite da se hlade barem 20 minuta prije posluživanja.
