Galerija 4 4 4 4 Dobro sljubljeno vino može učiniti hranu ukusnijom - a prava hrana može učiniti vino još boljim, jedno je od pravila kojih se drže zaljubljenici u vino, no običnim smrtnicima u šumi raznih etiketa nije uvijek jednostavno pronaći odgovarajuću kombinaciju. Sljubljivanje vina i hrane nije egzaktna znanost, već kombinacija pravila i osobnog ukusa. Preporuke stručnjaka mogu pomoći u odabiru, ali ih ne treba slijepo pratiti – najvažnije je pronaći ono što nam najviše odgovara. Ipak, nekoliko osnovnih smjernica može olakšati odabir.

Jedno od ključnih pravila je ravnoteža. Vino i jelo trebali bi biti sličnog intenziteta kako jedno ne bi nadjačalo drugo. Također, vino bi trebalo imati više kiseline od hrane, jer će u suprotnom djelovati umorno. Općenito vrijedi da se crna vina češće bolje slažu s jelima jačih okusa, poput crvenog mesa, dok su bijela vina češće prikladnija za laganija jela poput ribe ili piletine.

Važnu ulogu imaju i osnovne komponente okusa. Vina s izraženim taninima dobro se slažu s masnijim jelima jer pomažu uravnotežiti puninu okusa. S druge strane, kiselina u vinu odlično reže masnoću, zbog čega se, primjerice, svježa vina često poslužuju uz kremasta jela. Kod slatkih deserata preporučuje se vino koje je slađe od samog jela, dok slano i kiselo treba pažljivo balansirati kako ne bi izdominiralo.

Kako bi se lakše odabralo vino, korisno je jelo svesti na njegove osnovne okuse – slano, kiselo, slatko, gorko, masno i pikantno. Primjerice, pečenja su često masna i slana, salate naglašavaju kiselost i gorčinu, dok kremasta jela donose masnoću i blagu slatkoću. Uz to, treba uzeti u obzir i ukupni dojam jela – je li lagano ili bogato – jer i to utječe na izbor vina.

Postoje i dva osnovna pristupa sljubljivanju: sličnost i kontrast. Kod sličnih kombinacija vino i jelo dijele zajedničke arome, poput kremastog jela i punijeg bijelog vina. Kod kontrastnih kombinacija vino uravnotežuje jelo, primjerice svježe vino s višim viselinama uz masnu hranu.

Često se kao dobar vodič koristi i regionalni pristup – vina i jela iz iste regije mogu se prirodno nadopunjavati jer su se razvijali zajedno, no to pravilo ima svoje iznimke.

Na kraju, najvažnije je zapamtiti da sljubljivanje vina i hrane treba biti užitak, a ne strogo pravilo. Eksperimentiranje, ukusi i otvorenost prema novim kombinacijama često vode do najboljih otkrića za stolom.

Savjeti za sljubljivanje vina i hrane

Odaberite vino koje ima više kiselosti od hrane.

Vino bi trebalo biti slađe od hrane.

Vino i hrana trebaju imati sličan intenzitet okusa.

Crna vina slažu se s jelima jačih okusa (npr. crveno meso).

Bijela vina općenito bolje pristaju uz laganija mesa ili ribu

Vina s više tanina (poput mnogih crnih) dobro balansiraju masnu hranu.

Vino uskladite s umakom, a ne samo s glavnim sastojkom.

Uobičajene tehnike sljubljivanja vina i hrane

Kiselina + kiselina

Vino i hrana slične kiselosti često čine dobru kombinaciju. Ako vino ima manje kiseline od jela, djelovat će beživotno.

Gorko - gorko

Gorki okusi ne funkcioniraju dobro zajedno – zato su kombinacije poput crnog vina i čokolade često problematične. Masnoća može pomoći ublažiti gorčinu.

Gorko + masno

Tanini u vinu dobro se slažu s masnom hranom. Klasičan primjer je odrezak s crnim vinom.

Kiselina + masno

Visoke kiseline lijepo režu masnoću. Kiselina osvježava nepce i daje ravnotežu težim jelima.

Alkohol + masno

Vina s višim udjelom alkohola dobro se slažu s masnijom hranom jer alkohol pojačava osjećaj tijela i može nositi masnoće, stvarajući ravnotežu.

Vino na uskrsnom stolu

Fiš paprikaš

Na Veliki petak kuhinje diljem Hrvatske mirišu na riblja jela – od fiš paprikaša i bakalara na bijelo – bilo na žlicu ili paštete koja se maže na kruh, do hobotnica i lignji, nerijetko uz pratnju povrća i krumpira.Fiš paprikaš ima izraženu papriku, često ljutinu, snažan temeljac i dovoljno intenziteta da traži vino sa svježinom, ali ne preteško i ne pretaninsko.

To znači da su najsigurniji izbori suha, svježa bijela vina koja mogu smiriti pikantnost i osvježiti nepce - primjerice graševina, sauvignon blanc, rizling ili malvazija u svježijem stilu. Ako fiš nije jako ljut poslužit će i suhi rosé, pa čak i vrlo lagano, svježe crno vino. Prelazite li na tamnu stranu, pod uvjetom da fiš nije ljut, poslužit će frankovka ili neki drugi lakši, kiselinom vođen crnjak - teški, taninski crnjaci mogli bi djelovati grubo uz papriku i ribu.

Bakalar

Kod jušnog bakalara s krumpirom poslužite suho bijelo vino s kiselinama koje mogu nositi slanost bakalara, maslinovo ulje i škrobnost krumpira. Graševina, malvazija istarska, pošip bez naglašene vanilije, odnosno drva, suhi rizling ili neki mineralniji sauvignon mogu biti dobri kandidati. Ako je jelo jušnije, vino ne bi smjelo biti teško ni aromatski prenapadno.

Kod bakalara na bijelo koji se maže na kruh preporučuju se bijela vina koja imaju i svježinu i nešto teksture poput svježe malvazije, elegantnog pošipa i suhe graševine. Ako se bakalar poslužuje na prepečencu ili uz palentu, pjenušac će ga dobro pratiti jer će mjehurići i kiselina lijepo parirati kremoznosti. Teška crna vina ovdje treba zaobići.

Šunka u kruhu

Tražite li par za šunku u kruhu možete odabrati vina koja su svježa, voćna i lagano se piju, jer kruh ublažava slanost mesa i čini jelo mekšim i zaokruženijim. To znači da bi vrlo dobro radila svježija bijela vina, ali i lakša do srednje puna crna vina. Tvrda, jako taninska i teška crna vina je bolje preskočiti. Dobar izbor bila bi svježa graševina s dovoljno kiseline, suhi ili polusuhi rizling, mlada malvazija, ne previše odležana frankovka.

Janjetina

Uskrsna janjetina traži vino koje može pratiti njezinu sočnost, masnoću i aromatične začine, ali da pritom ne gurne meso u drugi plan. Opće pravilo kod janjetine je da joj dobro pristaju crna vina sa dovoljno kičme, svježine i tanina, a izbor se dodatno sužava prema načinu pripreme: pečena janjetina s ružmarinom i češnjakom traži drukčije vino od, primjerice, mlađe i nježnije janjetine pečene jednostavnije. Tako primjerice janjetina pečena s ružmarinom, češnjakom i koricom zapečenom u pećnici, potražite crno vino s herbalnim i začinskim notama. Uz takvu janjetinu se lijepo ponašaju syrah, cabernet sauvignon ili elegantniji stilovi crnih vina jer mogu pratiti i meso i aromatično bilje.

Dobar izbor može biti i plavac mali. Ako je janjetina pak masnija i jače pečena, dobro rade vina s više tanina i svježine, a tu će se dobro uklopiti kakav babić s takvim karakteristikama. Ako je riječ o mlađoj, nježnijoj proljetnoj janjetini ona vas može odvesti i prema elegantnijim crnim vinima poput pinota crnog ili pak terana, osobito ako uz meso idu kiselkastiji prilog i salata. Uz posve mladu i nježnu janjetinu mogu ići i bijela vina, ali ne bilo kakva, nego ozbiljnije i kompleksije - odležane, sur lie ili djelomično dozrijevane u drvu.

Odojak

Odojak je masniji od janjetine pa traži vino koje ima dovoljno svježine da uravnoteži masnoću, tako da nije preteško ni agresivno. Najčešći i najsigurniji izbor su lakša do srednje jaka crna vina poput terana ili frankovke, čija kiselina osvježava nepce, a umjereni tanini ne nadglasavaju meso. Dobro funkcioniraju i mlađi stilovi plavca malog, dok se teški, alkoholni primjerci uglavnom izbjegavaju jer mogu djelovati grubo uz nježnije meso.

Sve češće se uz odojak biraju i bijela vina, posebno ona svježija i živahnija, poput malvazije, pošipa ili graševine. Svježija malvazija također ima smisla. Uz klasične izbore mogu poslužiti i pjenušava vina jer kombinacija kiselina i mjehurića dodatno čisti nepce i naglašava hrskavu kožicu. Nećete pogriješiti ako slijedite pravilo: što je naglasak više na soli i hrskavoj korici, to bolje funkcioniraju svježija i življa vina.

Dalmatinska pašticada

Cijenjeno jelo u mnogim je dalmatinskim domovima simbol Uskrsa jer ne oskudijeva okusima i mirisima, a u čaši je mogu pratiti crna vina srednjeg do punijeg tijela, s dovoljno svježine da nosi bogat umak i dovoljno mekih tanina da ne pregazi jelo. Budući da je pašticada raskošna i često zaokružena slatkastim notama od suhih šljiva, prošeka ili vina, dobro rade vina koja imaju svježinu i zrelost voća, a ne samo snagu.

U praksi to znači da bi uz pašticadu išla vina poput merlota, syraha, onih elegantnijeg bordoškog stila, ili pak suptilnijeg plavca malog, babića te ili terana, ovisno o tome je li pašticada više tamna i bogata ili nešto lakša i kiselkastija.

Francuska salata

Kod francuske salate, kad je riječ o sljubljivanju, najveći izazov nisu krumpir i povrće, nego majoneza i kiselina iz krastavaca. Za jela s majonezom preporučuju se vina s dovoljno svježine, što znači da može poslužiti svježe, suho bijelo vino poput graševine, malvazije u svježijem stilu, sauvignona ili suhog rizlinga.

Ako je salata izraženije kremasta i bogata majonezom, dobar izbor može biti i pjenušac, jer mjehurići i kiselina dodatno osvježavaju nepce. Ono što treba izbjeći su teška, taninska crna vina.

Pinca

Vino za slatki i aromatični uskrsni kruh treba imati barem malo slatkoće, uz dovoljno svježine da ne djeluje teško. Opće je pravilo da vino uz desert treba biti slađe od hrane pa isprobati možete poluslatki ili nježno slatki pjenušac, a može proći i prošek ili neka druga desertna varijanta ako je pinca bogatija, s više kandiranog voća ili se poslužuje uz kakvu kremu. Ako je pinca pak, jako slatka tada treba ići prema izraženije slatkom vinu, jer će inače vino uz desert djelovati kiselo i tanko.

Omiljene sorte

Muškat momjanski

Poluslatki i slatki stilovi najbolje se slažu s desertima, suhim kolačima i tradicionalnim slasticama, dok suhi muškat može lijepo pratiti aromatična predjela i proljetna jela. Pinca, kolači od badema ili istarski cukerančići; u suhom stilu ili pak fritaja sa šparogama su dobar par.

Malvazija

Svježa malvazija izvrsno se slaže s ribom, plodovima mora i laganim mediteranskim jelima, dok odležani i kompleksniji stilovi mogu pratiti i složenija mesna jela. Bakalar na bijelo, šparoge s jajima, ali i teleće pečenje u kompleksnijem stilu dobro će funkcionirati

Žlahtina

Lagana, svježa i nježna - idealna uz jednostavna jela, ribu i plate s mladim sirevima i nježnim krčkim pršuto. Dobar je par buzarama, brudetima, hobotnici ispod peke, mladoj janjetini.

Graševina

Jedna od najsvestranijih sorti: svježa i lagana ide uz pikantna i svakodnevna jela, dok kompleksniji stilovi mogu pratiti i bogatije tanjure. Šunka u kruhu, fiš paprikaš ili mesna pečenja će se složiti s graševinom.

Frankovka

Voćna i svježa u mlađem stilu, ozbiljnija u odležanom - dobro prati pečeno meso. Pečena janjetina, pačja prsa ili srneći gulaš neki su od primjera.

Traminac

Aromatičan i često polusladak, posebno se dobro slaže s desertima, ali i sa sirevima i aromatičnim jelima u suhim varijantama. Poslužiti ga možete uz pincu, orehnjaču, aromatične sireve.

Rajnski rizling

Suhi rizling dobro se sljubljuje s plodovima mora, kuhanom i pečenom bijelom ribom, tjesteninama s umacima od povrća i divljači poput fazana i slično, dok će onaj polusuhi odgovarati pečenoj teletini, janjetini, ribi sa žara...

Sauvignon bijeli

Izražene svježine i herbalnosti, dobro ide uz proljetna i lagana jela: fritaju sa šparogama, mladi sir i rotkvice ili lagane povrtne priloge. Dobro će se snaći na uskršnjem doručku.

Chardonnay

Svježiji stil sorte ide uz laganija jela, dok odležani i puniji stilovi bolje prate kremasta i bogatije specijalitete. Poslužite ga uz namaz od bakalara, nježno meso iz pećnice ili kremastija jela.

Bogdanuša

Lagana i svježa sorta koja se najbolje slaže s jednostavnim, mediteranskim jelima poput ribe na lešo, mladih sireva, lignji i salata s morskim plodovima.

Pošip

Odležani i puniji pošipi mogu pratiti i ozbiljnija jela, a mlađi i svježiji bolji su izbor za laganije specijalitete. Pečena riba, hobotnica ispod peke, bijela mesa ili pečenja dobar su izbor.

Babić

Ozbiljno vino koje se odlično slaže s jačim jelima i intenzivnim okusima pašticade, pršuta i zrelih sireva te mesa s roštilja.

Plavac mali

Snažno i puno vino najbolje prati bogata jela i intenzivne okuse, dok lakši stilovi mogu biti svestraniji. Junetina, divljač, plava riba, zreli sirevi ili pečenja neki su od prijedloga.

