1. Najstarija rakija potječe iz Bugarske

Rakija je žestoko piće koje se dobiva destilacijom fermentiranog voća. Smatra se nacionalnim pićem brojnih slavenskih naroda – od Hrvata do Makedonaca. Nije poznato tko je prvi počeo raditi rakiju, iako je najstarija posuda za destilaciju ovog pića pronađena u Ivaylovgradu u Bugarskoj, a datirala je iz 11. stoljeća.

2. Ime je dobila po znoju

Riječ rakija arapskog je porijekla i potječe od riječi al-rak, što u slobodnom prijevodu označava znoj. Pretpostavlja se da je u naše krajeve stigla s Turcima oko 15. stoljeća.

3. Rakija se radi i od tartufa

Šljivovica je najpoznatija vrsta rakije na Balkanu. No to alkoholno piće priprema se i od krušaka, dunje, jabuka, smokve i oraha. Lozovača se pak priprema od fermentiranog grožđanog kljuka te se po potrebi aromatizira različitim začinskim travama. Među neobičnijim rakijama na tržištu svakako je ona od bijelog tartufa.

4. Rakija "liječi sve bolesti"

U hrvatskoj je tradiciji ukorijenjeno mišljenje da rakija "liječi sve probleme". Ispijanje tog napitka pomaže kod zubobolje, probavnih tegoba i upale grla, smanjuje bolove u mišićima, a korisno je sredstvo za poboljšavanje lošeg raspoloženja. Neki vjeruju i da masaža leđa travaricom uklanja boli u tom dijelu tijela.

5. Rakija može biti dezinfekcijsko sredstvo

U pandemiji koronavirusa došlo je do nestašice dezinfekcijskih sredstava na tržištu, pa su ljudi počeli miksati svoje kućne pripravke na bazi alkohola. Često se za dezinfekciju spominjala i rakija. No treba znati da će dezinfekcijsko sredstvo biti učinkovito samo ako koristite rakiju sa 60 i više posto alkohola. Industrijski proizvedene rakije obično imaju od 40 do 50 posto alkohola.