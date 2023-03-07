Hutovo blato je park prirode koji se prostire na 7824 hektara močvarnog, ravničarskog i brdovitog terena na jugu Bosne i Hercegovine. Pripada općinama Čapljina i Stolac, udaljeno je otprilike 15-ak kilometara od Jadranskog mora te 4 kilometra od Metkovića.



Prirodna je to oaza s idealnim uvjetima za život više od 200 vrsta ptica močvarica i značajan broj ptica selica koje ovdje obitavaju povremeno ili stalno. Hutovo blato se smatra i jednim od najvećih zimovališta ptica u Europi.



U najvećim jezerima parka – Deranskom, Jelimu, Drijenu, Orahu, Škrki i Svitavi – živi i 44 vrste riba i jegulja. Hutovo blato bilježi i više od 600 biljnih vrsta – na vodenim površinama dominira lopoč, lokvanj i mrijesnjak, a na šumskim raste jasen, hrast, vrba i brijest.



"Ovo predivno mjesto me kao fotografa svaki put iznova oduševljava. Ima svoje čari u svako godišnje doba," priznaje nam Boris Trogrančić koji je snimio prekrasne kadrove u Hutovom blatu.

