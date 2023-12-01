Hackbraten je naziv za mesnu štrucu koju Nijemci obožavaju. Radi se o jednostavnom mesnom jelu punjenim kuhanim jajima i često obloženim kriškama slanine.

Pronaći ćete je i pod nazivom falscher hase, što bi u prijevodu značilo lažni zec, a povijest tog naziva seže u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je skromna štruca zamijenila cijenjenog pečenog zeca koji se pripremao nedjeljama.

Za štrucu će vam trebati mljeveno meso poput junetine ili polovicu količine zamijenite svinjetinom.

Za zdravije varijacije na temu iskoristiti možete i mljevenu puretinu ili piletinu, ali pripazite da meso ima 20 do 30 posto masti. Također, koristite li manje masno meso, štrucu obavezno obložite slaninom prije pečenja kako bi meso bilo sočnije.

Češnjak u prahu u receptu možete zamijeniti i svježim, a u tom slučaju će vam trebati dva sitno nasjeckana ili protisnuta češnja.

Luk možete prethodno i popržiti na malo ulja kako bi se karamelizirao.

Izbjegavate li ugljikohidrate, umjesto krušnih mrvica poslužit će i bademovo brašno.

Meso prema želji možete i podijeliti na tri jednaka dijela pa u svaki staviti jaje i oblikovati loptice. U tom slučaju pecite loptice na 250° C oko 20 minuta.

Umjesto maslinovim uljem ili maslacem štrucu možete premazati i BBQ umakom koji napravite od kečapa, octa i smeđeg šećera uz dodatak sastojaka poput senfa, luka ili češnjaka u prahu, čilija ili mljevene paprike.

Štrucu možete poslužiti s pireom od krumpira ili cvjetače, pečenim ili kuhanim krumpirima, salatom od kupusa ili salatom od krumpira.

Mesna štruca - sastojci 900 g mljevene junetine

2 žličice soli

½ žličice papra

1 žličica češnjaka u prahu

1 glavica luka

1 žlica paste od rajčice

2 žlice sitno nasjeckanog mladog luka

2 velika jaja

60 g krušnih mrvica

4 jaja

4 trake dimljene slanine Mesna štruca - priprema Zagrijte pećnicu na 190°C. Skuhajte jaja pa ih ogulite. U velikoj zdjeli umutite jaja, sol, papar, češnjak u prahu, nasjeckani luk i pastu od rajčice. Umiješajte meso i krušne mrvice pa povežite smjesu mijeseći je rukama. Pravokutnu posudu za pečenje ili kalup za kruh obložite plastičnom folijom pa unutra stavite polovicu mesa i spljoštite je u pravokutni oblik (posuda će vam poslužiti za oblikovanje štruce). Zatim podignite plastičnu foliju i pažljivo izvadite meso na radnu plohu. Tvrdo kuhana jaja poredajte po sredini mesa u ravnoj liniji, držeći mali razmak između. Ostatak mesa stavite na jaja pa stisnite da se učvrsti za donji sloj. Prstima jako dobro stisnite rubove kako biste ih oblikovali u mesnu štrucu. Prebacite meso na namašćeni lim ili u posudu za pečenje pa ga premažite maslinovim uljem. Položite trakice slanine na meso. Pecite 50-60 minuta ili dok se meso ne ispeče. Temperatura na termometru za meso bi trebala biti 71°C u sredini štruce. Ostavite da odstoji oko 10 minuta prije rezanja. Poslužite s nasjeckanim mladim lukom ili vlascem.

