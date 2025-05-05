Galerija 0 0 0 0 Najduži vlak na svijetu, poznat i kao pustinjski vlak dug je nešto više od dva kilometra i vijuga Saharom dužinom od oko 700 kilometara, prosječnom brzinom od oko 30 km/h. Putovanje traje oko 20 sati. S više od 200 vagona, to je ne samo najduži, već i najteži vlak na svijetu. Train du Desert svakog dana prevozi željeznu rudu iz rudarskog grada Zouérata, na sjeverozapadu Mauritanije, do obalnog grada Nouadhiboua, odakle se ruda izvozi u brojne zemlje, osobito u Europi i Aziji.

Pruga kojom putuje izgrađena u doba kolonijalizma, 1963. godine, a u promet je puštena 1963. Danas njome upravlja Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), najveća i najvažnija kompanija u Mauritaniji. Vlak je impresivno i samo promatrati, ali još je nevjerojatnije njime putovati. Sastoji se od tri do četiri lokomotive, putničkog vagona i između 200 i 210 teretnih vagona. Na zapadnoj ruti prema Nouadhibou svaki vagon može prevoziti do 84 tone željezne rude.

Putovanje pustinjskim vlakom je pravi doživljaj. Malo je mjesta na svijetu gdje je putnicima, a pogotovo strancima, dopušteno ukrcati se na teretni vlak i putovati sjedeći na teretu. Mauritanci nerijetko odluče izbjeći gužvu u putničkim vlakovima i putovati "drugom klasom" u teretnim vagonima, besplatno.

Kada kreće vlak?

To je bučno, prljavo i ponekad opasno putovanje jer temperature danju mogu prelaziti 40 °C. Osim toga je i nemilosrdan napad na tijelo i sva osjetila: tutnjava i škripa, stalne vibracije koje prolaze tijelom, prašina koja se lijepi za kosu na vrućem vjetru i pustinjsko sunce koje zatvara kapke stvaraju poseban i ne nužno ugodan ugođaj.

Raspored vlaka prilično je nepredvidiv i može se promijeniti u bilo kojem trenutku. Zainteresirani se o polascima vlaka nerijetko raspituju kod lokalnog stanovništva u Nouadhibouu, ali točno vrijeme nikada nije poznato sa sigurnošću. Obično polazi u rano poslijepodne, ali uvijek se treba pripremiti na čekanje. Također, treba mudro odabrati vagon. Budući da vlak može biti dug više od dva kilometra, a postaje su malene, putnici se lako mogu naći kilometrima od cilja.

