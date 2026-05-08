Pag je otok koji nikad nije bio samo jedna priča. Ima mjesečev krajolik, paške ovce, sir, solane, čipku, maslinike, plaže koje izgledaju kao da su negdje puno južnije i mjesta koja se potpuno razlikuju jedna od drugih. Novalja ima svoj ritam, grad Pag svoju povijest, a Šimuni su negdje između svega toga, dovoljno mirni za obiteljski odmor, a opet dovoljno sadržajni da vikend ne prođe samo u šetnji od kućice do plaže.

Svibanj je za Pag dobar period jer otok tada već počinje živjeti, dani su dovoljno dugi za boravak vani, more možda još nije za svakoga, ali plaže, šetnje, bicikliranje i izleti već imaju smisla. Ako vam treba kratak obiteljski bijeg ili nekoliko dana u mobilnoj kućici s ekipom, Camping Village Šimuni na portalu Crno jaje trenutačno ima tri ponude za različite termine u svibnju.

Camping Village Šimuni nalazi se na južnoj strani otoka Paga, između mora i borove šume, u blizini mjesta Šimuni. To je jedan od onih kampova u kojima ne morate previše objašnjavati djeci što će raditi, jer sadržaja ima dovoljno: animacija, plaže, prostor za igru, šetnice, restoran i mobilne kućice koje funkcioniraju kao mala baza za odmor. Doručak se poslužuje u restoranu Mali Raj, u središnjem dijelu kampa, a u cijenu ponuda uključeni su i posteljina, ručnici, završno čišćenje, parking i animacija.

Crno jaje trenutačno nudi tri svibanjska termina za boravak u Camping Villageu Šimuni, pa cijena ovisi o tome kada želite putovati. Najpovoljniji je početak svibnja, od 3. do 15. svibnja 2026., kada se cijene kreću od 84 eura po noćenju naviše. Sredinom mjeseca, od 15. do 23. svibnja, cijene se kreću od 110 eura naviše, dok se za kraj svibnja, od 23. do 31. svibnja, ponuda kreće od 130 eura po noćenju naviše.

U svim varijantama riječ je o mobilnim kućicama za četiri ili šest osoba s uključenim doručkom u restoranu Mali Raj, animacijom, parkingom, posteljinom, ručnicima i završnim čišćenjem. Možete birati između više tipova kućica, od jednostavnijih Dalmacija i Holiday varijanti do prostranijih Sunset, Family Suite i Sunset Plus kućica, ovisno o tome putujete li kao manja obitelj, veće društvo ili želite malo više komfora.

Prednost mobilnih kućica u tome je što imate više slobode nego u klasičnom hotelskom smještaju. Imate svoju terasu, kuhinju, više prostora i mogućnost da dan organizirate kako vama odgovara. To je posebno praktično na Pagu, gdje se lako kombinira boravak u kampu s manjim izletima po otoku. Možete obići grad Pag, prošetati uz solane, probati paški sir, otići do maslinika u Lunu ili jednostavno istraživati plaže i uvale u okolici. Sama lokacija kampa daje osjećaj da ste stvarno uz more, ne samo u smještaju blizu mora. Za svaku od ponuda potrebna je provjera raspoloživosti prije kupnje kupona, a boravak vikendom moguć je uz nadoplatu.

Za više informacija o ovim ponudama i sličnim opcijama, provjerite aktualnu ponudu na portalu Crno jaje.