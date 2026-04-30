Galerija 11 11 11 11 Stigao je svibanj, a to znači sigurnu najavu još jedne sezone na Jadranu u kojoj će teško biti mjesto naći i za ručnik na plaži. No, zašto bi čovjek uopće morao ići na more? Gledajući sebe, da nemam malu djecu, teško da bih kročio na plažu ako kalendar ne pokazuje prvi dio lipnja ili rujan.

A kad već spominjem djecu, odmor na kontinentu s njima također može biti sjajan odabir, samo trebate naći pravu kuću. Srećom, takvih je u Lijepoj Našoj sve više i više, a ovo su četiri kuće u kojima bi čovjek rado proveo par dana i dobro napunio baterije…

Kuća za odmor Kiss Karanac

U Karancu, baranjskom selu nedaleko granice s Mađarskom, smjestila se kuća za odmor „Kiss-Karanac“ – idealno mjesto za bijeg od gradske vreve i punjenje baterija. Okružena vinogradima i prirodom, ova kuća nudi potpuni mir i privatnost, a noćni pogled na nebo ispunjeno zvijezdama dat će vam potrebni mir.

Gostima su na raspolaganju dvije spavaće sobe, dnevni boravak i kuhinja, ali i sadržaji koji odmor čine bajkovitim – bazen, terasa, dječje igralište i roštilj. Ono što ovu kuću čini posebnom jest njezina kombinacija autentičnog baranjskog ugođaja i modernog komfora.

Kiss Karanac

Zašto je odabrati? Jer nudi ono što sve više tražimo na odmoru – tišinu, prirodu i osjećaj da ste “negdje daleko”. A u blizini je i par prirode Kopački rit, tako da ovdje sadržaja – ne nedostaje.

Hilltop House

Ostanimo još u Slavoniji, ali pomaknimo se istočno – sve do Erduta. Smještena na brežuljku iznad Dunava, kuća za odmor Hilltop House u Erdutu pravi je odabir za sve koji traže mir, prirodu i pogled koji se ne zaboravlja. Okružena zelenilom i vinogradima, ova kuća nudi potpunu privatnost na velikom imanju – savršeno za bijeg od svakodnevice.

Riječ je o prostranoj kući s četiri spavaće sobe, idealnoj za parove, ali i obitelji s djecom. Poseban adut je vanjski prostor – sjenica, vrt i mjesta za opuštanje, ali i jacuzzi koji dodatno podiže cijeli doživljaj. Ispred same kuće prostire se i šuma, a prema riječima vlasnika, i samo gosti ovdje hvale kvalitetu spavanja.

Dodatnu draž imanju daje i mali vrt, iz kojeg gosti slobodno mogu ubrati sezonske plodove. Naravno, u blizini se nalaze i brojne vinarije, a iz kuće kažu kako je moguć i organizirani posjet.

Greenhills Holiday House

Vrijeme je da se prebacimo u Zagorje, a da budemo potpuno precizni, u mjesto koje se zove Židovinjak (u blizini Bedekovčine)- Kuća je obnovljena prije par godina, te na nešto manje od 100 kvadrata nudi dvije spavaće sobe i dnevni boravak.

Za udobnost su tu i dvije kupaonice, kao i dvije natkrivene terase, a opuštanje garantira hidromasažna kada. Naravno, tu je i roštilj, jednako kao i prostor za dječju igru, pa ako se baš (ne) želite odmoriti, povedite svakako i nasljednike.

Greenhills Holiday House

Okolica kuće obećava mir, s obzirom da je u susjedstvu napravljena još samo pokoja kuća za odmor. Kao i kod Hilltop House, i ovdje autentičnosti pridonosi vrt i voćnjak, kojima se gosti mogu poslužiti.

Green Home

Ako čovjek planira bijeg sa zagrebačkog asfalta, ova kuća, s obzirom da se nalazi u Krapinskim Toplicama, svakako je dobar izbor. Do nje čovjek stigne začas, tako da jedan od idućih vikenda nije loša ideja provesti vrijeme u njoj.

Ima tri spavaće sobe, dvije kupaonice i ogromnu okućnicu, što je čini idealnom za obitelji ili društvo. Poseban plus su hidromasažna kada i terasa s pogledom na zelenilo – detalji koji običan boravak pretvaraju u mini wellness iskustvo.

U svakom slučaju, Green Home je itekako dobar izbor, a gledano iz metropole - praktički na dohvat ruke.

