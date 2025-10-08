Iako se zove "škotsko jaje", ovo jelo zapravo nema puno veze sa Škotskom. Riječ je o tvrdo kuhanom jaju koje je omotano začinjenim mljevenim mesom (najčešće kobasicom), zatim uvaljano u krušne mrvice i prženo do zlatno-smeđe boje.

Jedna od priča od podrijetlu ovog jela kaže da je škotsko jaje nastalo u Londonu 1738. godine. Trgovina Fortnum & Mason tvrdi da su ga oni osmislila kao praktičnu užinu za putnike.

Prvi poznati tiskani recept za škotsko jaje pojavljuje se 1809. godine u kuharici Marije Rundell, ali tadašnja verzija bila je znatno jednostavnija i nije sadržavala krušne mrvice koje su danas - standard.

Ipak, najvjerojatnija teorija ona je koja kaže da je škotsko jaje zapravo britanska verzija indijskog jela nargisi kofta, koje također sadrži tvrdo kuhano jaje umotano u začinjenu mesnu smjesu, prženo i posluženo u umaku. Ovo jelo potječe iz mogulske kuhinje, a ideju su u Britaniju vjerojatno"izvezli" časnici Istočnoindijske kompanije .

Ali – odakle Škotska u nazivu jela? Izgleda da je tamo došla - pučkom etimologijom. Naime, stari britanski kulinarski izraz "scotched" zapravo je označavao mljeveno meso, pa je originalni naziv ovog jela na engleskom vjerojatno bio upravo "scotched egg", a ne kako je do današnjeg vremena stiglo "scotch (škotsko) egg".

U svakom slučaju, riječ je o ukusnom i zasitnom zalogaju koji se obično poslužuje uz umak na bazi senfa, a odlično će prijati na zabavama, planinarenju ili pikniku. Recept donosimo u nastavku.

Škotska jaja - sastojci: Za umak od senfa 360 g dion senfa

1 žlica bijelog vinskog octa

1 žlica meda

prstohvat svježe mljevenog crnog papra Za škotska jaja 4 velika jaja

340 grama svinjske kobasice za kuhanje, bez ovitka

1 jaje, umućeno

120 g krušnih mrvica

sol

mljeveni crni papar

1 čajna žličica sjeckanog peršina

1 čajna žličica majčine dušice

1 l ulja, za prženje Škotska jaja - priprema: Umak od senfa U zdjeli za miješanje pjenjačom pomiješajte senf, bijeli vinski ocat, med i crni papa. Ostavite sa strane. Škotska jaja Stavite jaja u lonac i dodajte toliko vode da ih prekrije. Kada voda zakuha, kuhajte jaja još 4 minute ako želite tekući žumanjak ili 10 za čvrsti. Prebacite ih u zdjelu s hladnom vodom. Kad se jaja ohlade, lagano ih razbijte o tvrdu površinu i vratite u vodu na još nekoliko minuta, a zatim ih ogulite. Osušite jaja papirnatim ručnikom. U tri odvojene zdjele pripremite brašno, razmućeno jaje i krušne mrvice, sve pomiješano s malo soli i papra. Ostavite sa strane. Pomiješajte začinsko bilje s mesom. Lagano navlažite i podijelite meso od kobasica na 4 jednaka dijela. Uzmite jedan dio mesa i spljoštite ga u dlanu. Stavite ohlađeno jaje u sredinu i omotajte meso oko jajeta, tako da ga čvrsto obavije. Oblikujte meso da bude što ravnomjernije. Uvaljajte jaje u brašno, zatim u jaje pa u krušne mrvice. Ostavite sa strane. Ponovite sa svim jajima. Zagrijete ulje u dubokoj tavi ili loncu. Provjerite je li dovoljno vruće tako da ubacite malo krušnih mrvica - ako cvrče – ulje je spremno za prženja. Pržite jaja u ulju oko 5-7 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Ocijedite višak masnoće i poslužite s umakom od senfa.

Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju +20