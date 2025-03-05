Pasta alla carbonara je prepoznatljivo i kremasto talijansko jelo koje se jede diljem svijeta, a iznimno je popularno i u Hrvatskoj.
Kremasta tekstura ne dobiva se dodavanjem vrhnja niti mlijeka već upotrebnom jaja i pecorina, dok dubinu okusa daje guanciale.
Po uzoru na slavnu carbonaru nastalo je i ovo jelo s nešto većim popisom namirnica, a koje oduševljava na prvi griz.
Kremasta tjestenina sa sirom, špekom i graškom - sastojci:
- 450 g suhih špageta
- 225 g špeka
- 170 ml povrtnog temeljca
- 160 g mladog graška
- 150 g sira pecorino romano
- 20 g maslaca
- 3 velika jaja
- 3 žumanjka
- 2 ljutike
- 1 čajna žličica limunova soka
- sol i papar po želji
- ekstra djevičansko maslinovo ulje
- svježe nasjeckani vlasac
Kremasta tjestenina sa sirom, špekom i graškom - priprema:
- Dobro izmiješajte jaja, žumanjke i 120 grama naribanog sira pecorino romano. Stavite zdjelu s ovom mješavinom sa strane.
- U većoj tavi zagrijte malo ekstradjevičanskog maslinovog ulja i na njemu prepržite kockice špeka i ljutike – pirjajte oko pet do sedam minuta dok povrće ne omekša, a špek ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
- Dodajte grašak i podlijte sadržaj tave s povrtnim temeljcem. Kuhajte sve zajedno par minuta na jakoj vatri, pa maknite tavu s vatre.
- Skuhajte špagete al dente prema uputama na pakiranju u posebnom loncu. Sačuvajte 250 ml vode u kojoj se kuhala tjestenina, a špagete prebacite u tavu s umakom.
- Sačuvanu vodu od kuhanja tjestenine postupno ulijte u smjesu na bazi jaja i žumanjaka uz stalno miješanje. Dobiveni umak prebacite u tavu sa špagetima. Vratite tavu na štednjak i na laganu temperaturu i miješajte tjesteninu s umakom dok se sastojci ne povežu – otprilike pet minuta.
- Na kraju kuhanja u tjestenu umiješajte malo maslaca i dodajte limunova soka. Podijelite na četiri porcije i poslužite s preostalim sirom te nasjeckanim svježim vlascem. Dobar tek!
