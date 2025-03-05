Pasta alla carbonara je prepoznatljivo i kremasto talijansko jelo koje se jede diljem svijeta, a iznimno je popularno i u Hrvatskoj.



Kremasta tekstura n e dobiva se dodavanjem vrhnja niti mlijeka već upotrebnom jaja i pecorina, dok dubinu okusa daje guanciale.



Po uzoru na slavnu carbonaru nastalo je i ovo jelo s nešto većim popisom namirnica, a koje oduševljava na prvi griz.

Kremasta tjestenina sa sirom, špekom i graškom - sastojci: 450 g suhih špageta

225 g špeka

170 ml povrtnog temeljca

160 g mladog graška

150 g sira pecorino romano

20 g maslaca

3 velika jaja

3 žumanjka

2 ljutike

1 čajna žličica limunova soka

sol i papar po želji

ekstra djevičansko maslinovo ulje

svježe nasjeckani vlasac Kremasta tjestenina sa sirom, špekom i graškom - priprema: Dobro izmiješajte jaja, žumanjke i 120 grama naribanog sira pecorino romano. Stavite zdjelu s ovom mješavinom sa strane. U većoj tavi zagrijte malo ekstradjevičanskog maslinovog ulja i na njemu prepržite kockice špeka i ljutike – pirjajte oko pet do sedam minuta dok povrće ne omekša, a špek ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte grašak i podlijte sadržaj tave s povrtnim temeljcem. Kuhajte sve zajedno par minuta na jakoj vatri, pa maknite tavu s vatre. Skuhajte špagete al dente prema uputama na pakiranju u posebnom loncu. Sačuvajte 250 ml vode u kojoj se kuhala tjestenina, a špagete prebacite u tavu s umakom. Sačuvanu vodu od kuhanja tjestenine postupno ulijte u smjesu na bazi jaja i žumanjaka uz stalno miješanje. Dobiveni umak prebacite u tavu sa špagetima. Vratite tavu na štednjak i na laganu temperaturu i miješajte tjesteninu s umakom dok se sastojci ne povežu – otprilike pet minuta. Na kraju kuhanja u tjestenu umiješajte malo maslaca i dodajte limunova soka. Podijelite na četiri porcije i poslužite s preostalim sirom te nasjeckanim svježim vlascem. Dobar tek!

