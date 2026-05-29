Flåmsbana je 20.2 kilometara duga željeznička linija, dio je čuvenog Bergen Linea, a koja prolazi kroz dolinu Flåmsdalen, te povezuje planinsku postaju Myrdal sa selom Flåm u jugozapadnoj Norveškoj.

Naziva se jednom od najstrmijih željezničkih ruta na svijetu – pruga svladava visinsku razliku od 866 metara, a nagib na nekim dijelovima doseže do 5,5 posto. U pitanju je pravo inženjersko čudo koje je građeno od 1923. do 1940. godine pod vodstvom glavnog inženjera Pedera Lahluma.

Flåmsbana željeznička linija u Norveškoj - 6 (Foto: Profimedia)

Da bi prešli spomenutu kilometražu trebat će vam oko sat vremena. U tom vremenu prijeći ćete 10 stanica i 20 tunela – od kojih je većina ručno prokopana.

Uđete li u ovaj vlak, vidjet ćete i neke od najljepših krajolika u Norveškoj i Europi općenito. Flåmsbana prolazi pokraj snježnih vrhova, divljih rijeka, dramatičnih klanaca i moćnih vodopada.

Posebno dojmljiv je pogled na slap Kjosfossen kod kojeg vlak zastaje na peta minuta, a kako bi sve zainteresirani mogli snimiti fotografiju za pamćenje.

Iz vlaka možete vidjeti nestvarne prizore (Foto: Profimedia)

Ne čudi stoga što je vožnja ovom željeznicom postala velika turistička atrakcija.

Najdojmljivije prizore vidjet ćete ako se ovom željeznicom provozate tijekom ljetne sezone, odnosno od svibnja do rujna. Tada je interes i najveći, a cijena povratne karte iznosi 675 norveških kruna , odnosno oko 63 eura.

