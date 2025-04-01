Galerija 3 3 3 3 U Bosni i Hercegovini ne nedostaje predivnih mjesta za izlet u prirodu, a jedno od najljepših pronaći ćete na listi renomiranog magazina Time Out. Uz hrvatska Plitvička jezera, koja neumorno skupljaju lovorike, Nacionalni park Komodo u Indoneziji, Choquequirao u Peruu – i druge spektakularne destinacije diljem svijeta ponosno stoje Janjske otoke.

"Svijet polako otkriva čuda Bosne i Hercegovine, ali spokoj Janjskih otoka je na sasvim drugoj razini. Smješteni oko deset kilometara južno od Šipova (oko 185 kilometara zapadno od Sarajeva), Janjske otoke su mreža otočića povezanih šarmantnim drvenim mostićima, kristalno čistom vodom, bujnim zelenilom, idiličnim drvenim kućicama i nekoliko mirnih slapova“, piše Time Out i dodaje kako je obližnja prašuma Janj (koju je UNESCO upisao na listu svjetske baštine) savršen ukras kraja koji se odlikuje spektakularnom bioraznolikošću.

Ovaj kraj osobito je popularan ljeti, kada visoke temperature otjeraju ljude s betona u zelenilo, a u tome pomaže rijeka Janj, koja je hladna tijekom cijele godine. U šetnji zelenilom vidjet ćete i natpis koji poručuje: “Dobro doš’o. Izuj brige… Uspori… Uživaj!”.

Osim osvježenja koje pruža rijeka, tu je i hladovina stabala koja štiti od vrućine. Između slapova pronaći ćete i stol za ručak, a priča se da je pastrva najbolji izbor.

Odlučite li prenoćiti u pitomoj divljini, na raspolaganju su bajkovite kućice, poput Domaćinstva na kraju svijeta , ili pak Smještaja na selu koji ima izuzetne ocjene na Bookingu. Gosti ih hvale zbog srdačnih domaćina i predivne prirode, kao i opuštajuće zvuke rijeke Plive.

"Izgubio sam volju da se vratim kući": Vikend u Dravskoj priči koji puni baterije za cijeli tjedan +14