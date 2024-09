U ljetnim mjesecima idealno je mjesto za rashlađivanje na planinskim obroncima, u njezinim divnim rijekama i jezerima. U hladnijem dijelu godine ovdje se možete prepustiti sanjkanju, skijanju i drugim zimskim radostima.



Što sve još morate probati, vidjeti i doživjeti u Gorskom kotaru? Popis za savršeni provod pronađite u nastavku teksta.

1. Posjetite špilju Vrelo, Fužine

Zbog njezine iznimne ljepote i bogatstva stalaktita, stalagmita i stalagnata, špilju Vrelo često nazivaju Postojnom u malom . Pretpostavlja se da je ta prirodna pukotina u stijeni nastala prije otprilike 3,5 do 4 milijuna godina. Otkrivena je, pak, posve slučajno tijekom izgradnje akumulacijskog jezera Bajer 50-ih godina prošlog stoljeća.

Gorski izvor u špilji Vrelo (Foto: Nikola Zoko)

Špilja Vrelo duga je oko 300 metara, a ime je dobila prema gorskom izvoru koji se skriva u njezinoj unutrašnjosti. Jedna je od rijetkih špilja u Hrvatskoj, ali i svijetu koja ima ravan teren bez ijedne stepenice, pa je pristupačna za posjet osoba svih generacija – čak i osoba s invaliditetom u kolicima.



Mjesto je to u koje se posjetitelji dolaze ohladiti ljeti i ugrijati zimi. Temperatura u špilji iznosi 8 Celzijevih stupnjeva tijekom cijele godine, pa se prilikom posjeta valja odjenuti u skladu s time.



Špilja je tijekom glavne sezone otvorena svakodnevno, dok je u ostatku godine možete posjetiti uglavnom vikendom. Cijena ulaznice za odraslu osobu iznosi 6,5 eura.

2. Uživajte u Lokvarskom jezeru

Lokvarsko jezero je popularna goranska destinacija za kupanje i druge slične aktivnosti tijekom ljeta. Riječ je o umjetnom jezeru nastalom izgradnjom brane na rijeci Lokvarki 50-ih godina prošlog stoljeća, koje na dijelovima doseže dubinu od 40 metara. Jezero prekriva dio originalne trase Lujzijane, a prilikom niskog vodostaja danas se može vidjeti zanimljiv Carev most.

Splav Čača na Lokvarskom jezeru (Foto: Nikola Zoko)



Ukaže li vam se prilika, provozajte se i sa splavi Čača po Lokvarskom jezeru. Ta vodena avantura obično je dostupna između 15. travnja i 15. listopada svake godine, traje 50 minuta, a cijena joj je 7 eura po osobi.

3. Osvojite najviše vrhove Gorskog kotara

Bavite li se planinarenjem, obavezno trebate osvojiti najviše vrhove Gorskog kotara. Bjelolasica je najviša planina u Gorskom kotaru, dio je Velike Kapele, a njezin vrh Kula izdiže se na 1534 metra nadmorske visine.

Ništa manje ljepši nije niti šest centimetara niži Veliki Risnjak , s kojeg puca prekrasan pogled na Kvarnerski zaljev, Istru i Julijske Alpe u susjednoj Sloveniji.

Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi (Foto: Nikola Zoko)

4. Otkrijte Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi

Panoramom pitoresknog mjestašca Brod na Kupi dominira masivna kamena trokatnica – Kaštel Zrinskih. Prostor te obrambeno-stambene utvrde izgrađene još u 15. stoljeću, a obnovljene u 18. stoljeću danas je prenamijenjen u muzejski prostor koji pripada Prirodoslovnom muzeju Rijeke.

U njemu ćete naći stalni postav "Divljina s pogledom na more", koja razotkriva floru i faunu Gorskog kotara, a osobito će oduševiti najmlađe generacije.



Muzej radi od svaki dan od utorka do petka od 9 do 19 sati te vikendom od 10 do 18 sati. Cijena ulaznice za odrasle osobe je 3 eura, a za djecu 1,5 eura.



Kad se već nalazite u Brodu na Kupi, prošećite do Vilinskoga gaja i mjesta na kojem se Kupica ulijeva u Kupu. Riječ je o čarobnom krajoliku idealnom za punjenje baterija.

Eksponati u kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi (Foto: Nikola Zoko)

5. Istražite kanjon Kamačnik, Vrbovsko

Rječica Kamačnik prostire se na tek 3,2 kilometra u slikovitom mjestu Vrbovsko u Gorskom kotaru, a ulijeva se u rijeku Dobru. Prošetati njezinim zapanjujućim kanjonom usječenim u masiv Velike Kapele posebno je iskustvo.

Šezdesetih godina prošlog stoljeća to je iskustvo dodatno olakšano izgradnjom pješačkog mosta s drvenim mostićima i galerijama koje se prostiru sve do ušća i dopuštaju vam da uživate u nezaboravnim prirodnim ljepotama.



Početak staze nalazi se uz bistro Kamačnik , u kojem možete kupiti ulaznicu za posjet u iznosu od 5 eura. Avantura je to za koju će vam biti potrebno oko dva sata šetnje kroz idiličnu prirodu.

Goranski specijaliteti na plati u hotelu Bitoraj u Fužinama (Foto: Nikola Zoko)

6. Kušajte lokalnu gastronomiju

Jeste li posjetili Gorski kotar ako niste probali njegove tradicionalne specijalitete? Ne možete otići iz tog rajskog predjela, a da ne kušate juhu od domaćih gljiva, pohane žabe, gulaš od divljači, ali i nezaobilazne štrudle od borovnica.

Autohtone goranske specijalitete s modernim twistom i na bazi divljači možete kušati u restoranu Eva u Lokvama. Domaće specijalitete, poput rižota od jabuke i pršuta od jelena, poslužuje hotel Bitoraj u Fužinama, dok bistro Kamačnik u Vrbovskom osim pastrve sa grila servira fantastičnu štrudlu od borovnica.

Vid Arbanas je legenda Gorskog kotara (Foto: Nikola Zoko)

7. Posjetite Kuću prirode "Kotač", Lokve

Znate li koje je piće najbolje naručiti prije ručka, a koje nakon ili tijekom jela? Razliku između aperitiva, digestiva i desertnog pića najbolje će vam objasniti Vid Arbanas, legenda Gorskog kotara koja stoji iza projekta Kuća prirode "Kotač" u Lokvama.



Kuća prirode "Kotač" mjesto je na kojem Vid Arbanas sa svojom suprugom Mirom proizvodi alkoholna pića aromatizirana goranskim ljekovitim travama, educira o njima sve zainteresirane, ali i nudi programe kušanja.



Nađete li se u okolici, obavezno svratite i probajte njihovu Papru ili Hortus diabolicus – digestiv napravljen na bazi rakije od muškata s 14 vrsta goranskih trava i četiri vrste goranskog korijena koje se pije na poseban način, a u ustima ostavlja vatreni dojam.

Savjet plus:

Izbjegavajte posjet ponedjeljkom jer je većina restorana, kulturnih ustanova i atrakcija taj dan zatvorena za javnost.

