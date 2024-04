Maraton je najduža trkačka disciplina – ona iziskuje što brži prelazak dionice duge 42,195 kilometara. Duljina je to koju je Međunarodna atletska federacija prihvatila kao standardnu 1921. godine. Prvi maratoni održavani su davno prije toga, a trčali su se na različitim udaljenostima – najčešće između 40 i 42 kilometara.



Disciplina je dobila ime prema legendi o grčkom vojniku Filipidu koji je trčao 490 godine prije Krista sve od Maratonskog polja do Atene, a kako bi objavio vijest o pobjedi grčke vojske nad Perzijancima. Legenda kaže da je pretrčao oko 40 kilometara, a potom se srušio od umora i – umro na licu mjesta.

Svjetski rekorderi

Prerano preminuli kenijski atletičar Kelvin Kiptum drži titulu svjetskog rekordera u trčanju maratona. Čikaški maraton u listopadu 2023. godine istrčao je za 2 sata i 35 stotinke.



Brži od njega bio je samo Eliud Kipchoge u Beču 2019. godine. Iako je ovaj Kenijac istrčao maraton za 1 sat, 59 minuta i 40 stotinki – učinio je to na posebnom sportskom događanju po imenu Ineos 1:59 koji nije bio otvoren za javnost, pa ga Međunarodna atletska federacija ne prihvaća kao rekord.

Tigst Assefa je najbrža maratonka (Foto: Profimedia)

S vremenom 2 sata, 11 minuta i 53 stotinki Etiopljanka Tigst Assefa postala je najbrža maratonka u Berlinu prošle godine. Jedina je žena na svijetu koja je maraton istrčala za manje od 2 sata i 12 minuta.

Najskuplji maraton na svijetu?

Maratoni se trče na svim stranama svijeta – od Zagreba do Seula. Najpopularniji su oni koji se tradicionalno održavaju na ulicama Pariza, Londona, Berlina, New Yorka i Bostona – u proljeće ili jesen. Iako se za sudjelovanje u tim maratonima mora platiti pozamašna kotizacija i do 300 eura, zbog velikog interesa i ograničenog broja mjesta ne uspiju se svi zainteresirani prijaviti.



Najsjeverniji maraton, a vjerojatno i najskuplji je onaj koji se trči na Sjevernom polu. 18. po redu izdanje zakazano je za 13. travnja 2024., a registracija za njega iznosi čak 21.900 eura. Osim same kotizacije, u cijenu su uključeni zrakoplovni transferi do ledenog kampa na Sjevernom polu, smještaj u zagrijanim nastambama, hrana, medalje i slični sitnice.



Najzanimljivije od svega? Sudionici trče na temperaturama od - 20 do – 40 Celzijevih stupnjeva i po smrznutoj površini Arktičkog oceana, pa se i oprema, ali i trening za trčanje mora prilagoditi tim ekstremnim uvjetima.



Do sada ga je uspješno završilo 430 muškaraca i 104 žena iz 54 zemlje svijeta. Više o maratonu na Sjevernom polu pročitajte ovdje .

