Galerija 0 0 0 0 Everesting je izazov koji nadilazi granice sporta, zemljopisa i ljudske izdržljivosti. Njegova je formula naizgled jednostavna: odaberi bilo koje brdo, bilo gdje na svijetu, i ponavljaj uspon sve dok ne dosegneš visinu Mount Everesta – 8848 metara.

Možda zvuči jednostavno, ali u praksi je riječ o jednom od najzahtjevnijih izazova na svijetu koji ne testira samo fizičku, nego i mentalnu snagu, izdržljivost i upornost. Everesting se pretvorio u globalni fenomen koji privlači tisuće biciklista, trkača, planinara i pustolova.

Priča o ovom izazovu započela je 2012. godine kada je Andy van Bergen, australski biciklist i zaljubljenik u planine, nakon izuzetno teške vožnje od gotovo 300 kilometara i 6000 metara uspona, shvatio da želi - nešto veće. Želio nadmašiti sve dosadašnje pothvate, osvojiti visinu Mount Everesta odjednom i - bez spavanja.

Everesting za sve

Inspiraciju je pronašao u Georgeu Malloryju, unuku slavnog britanskog alpinista, koji je 1994. zabilježio prvi "Everesting" vozeći se biciklom deset puta uz australski Mt. Donna Buang. Taj je pothvat postao je temelj službenog izazova koji će 2014. godine eksplodirati među biciklistima diljem svijeta.

„Everesting sam osmislio tako da nije vezan za određenu lokaciju. Htio sam da ljudi mogu osvojiti svoj Everest bilo gdje – čak i na brdu iza kuće,“ kaže van Bergen. Everesting se može izvesti na različite načine i u nekoliko razina zahtjevnosti: Quarter Everesting – 2212 metra visinskog uspona, Half Everesting – 4424 metra, Full Everesting – 8848 metara i, za one kojima ni to nije dovoljeno - Everesting Roam – deset tisuća metara i minimalno 400 kilometara u 36 sati.

Osnovno pravilo glasi – izazov mora biti dovršen odjednom, bez spavanja te mora biti zabilježen pomoću aplikacije Strava, koja potvrđuje autentičnost pothvata.

Postoji više načina na koje se može savladati odabrani uspon. Ride (biciklizam) – najpopularniji je oblik izazova. Biciklisti biraju jedno brdo i ponavljaju uspon dok ne dostignu zadanu visinu. Ovisno o nagibu i kondiciji, izazov može trajati od 12 do 24 sata. Run / Hike (trčanje i planinarenje) – ponavljani usponi na istom brdu ili planini, s mogućnosti silaska pješice ili prijevozom (shuttled opcija). Ski Everesting – usponi na turno skijama, splitboardom ili krpljama, uz spuštanje niz padinu istim „sredstvom“. Stairs Everesting – gradska je verzija izazova u kojoj se penjete stepenicama dok ne postignete visinu Everesta. Virtual Everesting – digitalna je verzija izazova izvedena na platformama kako što su Zwift, Rouvy, MyWhoosh, FulGaz ili Biketerra, također uz obavezno bilježenje aktivnosti na Stravi.

Bez obzira na način izvedbe izazova, osnovna pravila uvijek su ista: izazov se mora dovršiti u jednom pokušaju, bez spavanja; dozvoljene su pauze za obrok i odmor, ali one ulaze u ukupno vrijeme; usponi se moraju izvesti na jednoj lokaciji, tj. nije dopušteno kombinirati više brda ili ruta; svaki uspon mora biti potpun, bez kombiniranja djelomičnih dionica, aktivnost mora biti zabilježena na Stravi, a po završetku se prijavljuje putem službene stranice.

Ako vam visina Everesta nije dovoljna, možete izvesti dvostruki, trostruki ili čak četverostruki Everesting izazov, odnosno Double Everesting – 17696 metara, Triple Everesting – 26544 metra ili Quadruple Everesting – 35392 metra. Za svaki „ekstra“ Everesting dopušteno je do dva sata sna, no i ga morate izvesti u jednom pokušaju.

Everesting nije natjecanje, osim možda - sa samim sobom. Ako vas zanima više, posjetite službenu stranicu Everestinga na kojoj ćete pronaći sve detalje izazova, pročitati tuđa iskustva i saznati što vam sve treba da se pripremite za osvajanje vlastitog Everesta.

