La Rinconada je stari kamp za rudarenje zlata koji je prerastao u naselje s više od 50.000 stanovnika. Izdiže se na 5100 metara u peruanskim Andama i nosi titulu najvišeg stalno naseljenog mjesta na svijetu.



Zbog svoje specifične geografske lokacije ljeta su vlažna, zime suhe, a vrijeme je uglavnom – hladno. Prosječna temperatura iznosi 1,2 Celzijeva stupnja.



I dobro da je hladno – tvrde neki stanovnici. Hladnoća smrzava tlo i smeće koje se odbacuje po naselju bez ikakvih pravila, te tako smanjuje količinu smrada u zraku. La Rinconada još uvijek nema riješeno pitanje vodovodnog sustava, kanalizacije niti odvoza smeća.



Ipak, mnogi ovamo dolaze u nadi da će pronaći zlato i obogatiti se.



Jedina tvrtka s državnom dozvolom za rudarenje u La Rinconadi je Corporacion Ananea, koja ima 350 kooperanata.

Oni zapošljavaju ljude po takozvanom cachorreo sustavu: 30 dana rudare u naselju bez plaće. Potom, 31. dan smiju zadržati sve zlato koje pronađu i koje mogu samostalno iznijeti iz rudnika.

Metalne barake u kojima žive rudari u La Rinconadi (Foto: Shutterstock)

Moderno ropstvo

Obećanje da mogu zadržati pronađeno zlato jedan dan u mjesecu ono je što mami tisuće ljudi u ovo mjesto. Problem je što se tog dana ljudi obično šalju u područja na kojima nema zlata. Nevladine organizacije opisuju taj sustav rada kao moderni oblik ropstva.



Povrh svega, u procesu potrage za zlatom dolazi do velikih zagađenja okoliša te se ugrožava život radnika. U mlinovima za mljevenja kamena radnici odvajaju zlato od grudica stijena bez zaštite iako su one pune žive.



Predviđa se i da četvrtina svih stanovnika La Rincobnade boluje od hipoksije – stanje smanjene količine kisika u stanica i tkivu, što uzrokuje poremećaje u funkcioniranju organa i organizma. Očekivana životna dob ovdje iznosi tek 35 godina.



Statistika ne čudi s obzirom na to da je riječ o mjestu u kojem vlada bezakonje. Iako La Rinconada ima policiju s oko 60-ak djelatnika, stopa kriminala iznimno je visoka. Tučnjave i ubojstva sastavni su dio života.



Rijetki su oni koji se odvaže turistički posjetiti najviše trajno naseljeno mjesto na svijetu. Ekipa s YouTube kanala Yes Theory jedna je od rijetkih. Što su snimili u La Rinconadi i zašto su se osjećali nesigurno, provjerite u videu u nastavku teksta.

Tipón, čudo hidroinženjerstva Inka: Genijalno osmišljen kako Pachamama ne bi bila žedna, a ljudi gladni +7