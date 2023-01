Mnogi tvrde da je Ojmjakon najhladnije naseljeno mjesto na Zemlji. Riječ je o selu koje se smjestilo u Jakutskoj u istočnom dijelu Sibira.



Najniža temperatura izmjerena je u veljači 1933. godine , a iznosila je -71,2 Celzijeva stupnja. To je broj koji ćete vidjeti napisan na brojnim suvenirima u Ojmjakonu. Iako ona nikad više nije izmjerena, zime su ovdje poprilično oštre. Primjerice, u siječnju je posve normalno da termometar pokazuje -50 Celzijevih stupnjeva, a trenutačno se Ojmjakonci "griju" na ugodnih minus 33.



Nekoć je Ojmjakon bio mjesto na kojem su se stočari zaustavljali kako bi napojili sobove u obližnjim termalnom izvoru koji se nikad ne zaleđuje, no danas je on dom za petstotinjak stanovnika. Život u zimskim mjesecima nije lak, no stanovništvo se prilagodilo ekstremnim uvjetima.

Zemlja je trajno zaleđena tijekom cijele godine i gotovo ništa ne uspijeva, pa se stanovništvo uglavnom hrani ribom, sobovim i konjskim mesom te mliječnim proizvodima. Također, u šumi skupljaju divlje bobice koje miješaju sa smrznutim mlijekom kako bi dobili ojmjakonski specijalitet nalik na sladoled kyorchekh.



Ovdje vam nije dovoljan samo jedan par rukavica ili jedan kaput. Stanovništvo se odijeva u mnogobrojne slojeve, a izlazi iz kuće samo kad se mora. Ne čudi niti što se ne mogu upaliti motori automobila u ovakvim uvjetima niti što avioni ne mogu poletjeti.



Čisti zrak i domaća hrana bez industrijskog procesiranja doprinose zdravlju Ojmjakonaca, koji u prosjeku dugo žive. Na hladnoće su naviknuti čak i psi, a sibirski haskiji navodno mogu spavati na otvorenom na temperaturama i do -50 Celzijevih stupnjeva.



Kako izgleda život u Ojmjakonu, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Socijalističko predgrađe u kojem su ulice izgrađene po mjeri tenkova +0